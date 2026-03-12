Carolina Ramírez reacciona tras la muerte de Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow’: «Soltar y agradecer»

Fue presentada como uno de los estrenos más esperados de este 2026, pero poco podían imaginarse los fans el gran desengaño que se llevarían. La Reina del Flow ha regresado de la mano de su tercera temporada y lo ha hecho con nuevos episodios, los cuales han sido divididos en tres tandas. Este mes de marzo, el público ha podido ver los últimos capítulos de esta producción colombiana, pero ha sido el capítulo 41 el que ha sido sentenciado por los fans. Pues, de manera generalizada, la muerte de Yeimy Montoya, personaje interpretado por la actriz Carolina Ramírez, ha sentado como un auténtico jarro de agua fría.

Tal y como se pudo ver en la trama, la protagonista contrajo una terrible bacteria durante su estancia en la selva. La enfermedad era curable, pero como estuvo tanto tiempo alejada de la civilización, su estado empeoró notablemente. Yeimy Montoya no estaba bien. Eso se podía apreciar desde su estancia en la selva, pero fueron los doctores que la trataron quienes le diagnosticaron poco tiempo de vida. Pues, por si fuera poco lo que le ha tocado vivir, también padecía lupus. Este combo de enfermedades agravó su situación y el estado de su corazón, que se encontraba en una situación muy delicada.

La actriz Carolina Ramírez se pronuncia sobre la muerte de su personaje en ‘La Reina del Flow’

El público comenzó la tercera temporada de La Reina del Flow con toda la ilusión del mundo, y no es para menos. Pero, conforme fueron avanzando los episodios, el desengaño fue palpable entre la audiencia. La poca aparición de la protagonista en pantalla no estaba sentando nada bien. Pues, los fans lo tienen claro. «Sin la reina no hay flow», citan todos.

Muchas personas optaron por dejar de ver la serie, pero las reacciones ante la muerte de Yeimy Montoya han sido peores. Los fans de La Reina del Flow están muy enfadados con Caracol TV y los guionistas de la ficción. Y es que no han dudado en mostrar su indignación en redes sociales. Por ello, Carolina Ramírez ha querido pronunciarse públicamente. Como actriz que ha dado vida al personaje de Yeimy Montoya durante tantos años, comprende la tristeza de su público.

«Soltar y agradecer. Gracias por su cariño inmenso», escribió en sus stories de Instagram. Palabras breves y concisas, pero con las que ha querido calmar un poco la situación. Pues, ha querido dejar claro que ella, a pesar de la muerte de su personaje, está agradecida por lo vivido en La Reina del Flow. Lejos de dejarlo aquí, la artista ha compartido un vídeo recopilatorio de su paso por la temporada y explicando que ella no supo que matarían a la protagonista hasta que ya estaba embarcada en la aventura.

Carolina Ramírez confiesa que no sabía nada del destino de Yeimy Montoya: «Yo no lo sabía, nunca me lo dijeron»

Con fecha del 21 de diciembre del 2024, Carolina Ramírez se sinceró: «Hace dos semanas recibí la noticia de lo que iba a pasar con el personaje. Lo siento mucho porque, así como fue doloroso para mí, para nosotros. No puedo imaginar para ustedes que han seguido tan de cerca este personaje. Lo asumo, lo recibo con mucha humildad, con mucho amor», comienza diciendo. «Me parece muy interesante de abordar como actriz. Es así, las historias siempre tienen un final. A veces feliz, a veces no tanto. Para Yeimy va a ser un gran final», agregó.

Carolina Ramírez hizo frente al final de su personaje con mucha profesionalidad, aunque eso no quiere decir que haya sido el final que ella hubiese elegido. «Yo siempre creí que ella no iba a llegar mucho a viejita con todo lo que le pasó, pero estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho todos. Creo que ya es hora de dejar despegar este personaje», comenta. «Yo no lo sabía. Nunca me lo dijeron. Lo intuí de pronto en algún momento. Me lo comunicaron acá (Colombia), cuando ya estaba acá. Fue como medio impactante las primeras horas», confiesa.

Consciente del impacto que iba a suponer para los fans la muerte de Yeimy Montoya, ha querido sincerarse. «Todos hemos llorado a este personaje desde que lo leímos y desde que nos dieron la noticia», confiesa con tristeza. «Muchas gracias por todo el tiempo que me acompañaron y que me van a seguir acompañando. Sé que esto es muy duro; los abrazo a todos porque sé lo querido que es este personaje para muchos», concluye.