No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega. El pasado jueves 12 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 497 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido tener la oportunidad de ser testigos de cómo Begoña y Eduardo parece que tienen un acercamiento, mientras que Valentina deja completamente sin palabras a Cloe con un precioso detalle. Todo ello mientras Gabriel está cada vez más convencido de que quiere despedir a Tasio, por lo que tiene muy claro que va a hacer todo lo que está en su mano para tratar de conseguirlo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente y espectacular ficción que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Mabel rechaza por completo la posibilidad de seguir trabajando para su padre, mientras que Luis se anima a comunicar a Luz que ha dimitido. Pero no todo queda ahí, puesto que Cloe se ha visto en la obligación de decidir con quién quiere y con quién no pasar su cumpleaños, mientras que Damián ha querido hacer una propuesta de lo más inesperada a Tasio, consiguiendo dejarle completamente sin palabras, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 498 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 13 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite cada día en Antena 3 van a poder tener la oportunidad de ver cómo Begoña se muestra absolutamente impasible con Gabriel, mientras que Carmen no tiene ni la más mínima idea de cómo reaccionar ante la propuesta de vivir en la casa grande.

Lejos de que todo quede ahí, Cloe hace una impactante revelación a Valentina, mientras que Nieves se entera de que Mabel ya no trabaja para su padre. Todo ello mientras Manuela supera un trauma del pasado. Luz y Luis, por su parte, han tomado la decisión de darle un gran giro a su vida. todo ello mientras Pablo se entera de la verdadera personalidad de uno de los accionistas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.