Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 11 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 496 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Gabriel se entera de que Damián está inmerso en un nuevo y sorprendente proyecto. Es más, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para comunicar una serie de medidas que no gustan, en absoluto, a los accionistas. Pero no todo queda ahí, puesto que uno de ellos se ve en la obligación de tomar una decisión completamente inesperada.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Carmen y Marisol ejercen de madres con Tasio, puesto que parece que se está extralimitando. Manuela ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para desvelar a Eduardo el verdadero motivo por el que estaba teniendo un comportamiento de lo más extraño con Juanito, mientras que Pablo parece quedar en evidencia ante Gabriel, y todo como consecuencia de una negligencia de Mabel. Por si fuera poco, Pablo y Nieves toman la firme decisión de presionar a Miguel con la intención de que confiese todo lo que sabe respecto a Mabel.

¿Qué sucede en el capítulo 497 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 12 de febrero?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo, contra todo pronóstico, parece que Begoña y Eduardo tienen un acercamiento, mientras que Valentina deja completamente sin palabras a Cloe tras tener un bonito detalle con ella. ¡Es algo que no esperaba, ni mucho menos!

En cuanto a Gabriel, se muestra cada vez más decidido a despedir a Tasio, mientras que Mabel se ve en la obligación de rechazar la opción de continuar trabajando para su padre. Todo ello mientras Luis se arma de valor para comunicar a Luz que, finalmente, ha dado el paso de dimitir. ¡Lo ha hecho sin importar las consecuencias!

En cuanto a Cloe, tiene que decidir con quién pasar su cumpleaños, mientras que Damián no ha dudado un solo segundo en hacer una propuesta de lo más sorprendente, a la par que inesperada, a Tasio. ¿Cuál será su respuesta? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.