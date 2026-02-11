Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gabriel descubre el nuevo proyecto de Damián
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente serie. El pasado martes 10 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 495 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Claudia hace todo lo que está en su mano para tratar de acercarse a Valentina y, de esta forma, tratar de averiguar qué le pasa exactamente.
Las victorias profesionales de Miguel se sobreponen a sus fracasos amorosos, mientras que Mabel no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cargar contra Miguel por un secreto de lo más sorprendente, a la par que peliagudo. Gabriel no duda un solo segundo en rechazar la nueva creación de Luis. Es más, no tarda en increparle por abusar de su confianza. En cuanto a María, ha querido hacer una petición de lo más inesperada a Pablo. Es más, no duda un solo segundo en soltar una auténtica bomba antes de despedirse. ¿Podría ser por última vez?
¿Qué sucede en el capítulo 496 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 11 de febrero?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Gabriel acaba enterándose de que Damián está embarcado en un nuevo y sorprendente proyecto. Es más, le comunica unas medidas que no gustan ni mucho menos a los accionistas. De hecho, uno de ellos toma una inesperada decisión.
Lejos de que todo quede ahí, Carmen y Marisol ejercen de madres con Tasio, puesto que creen firmemente que se está extralimitando. Además, Manuela ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar a Eduardo el verdadero motivo del extraño comportamiento que está teniendo con Juanito.
Todo ello mientras Pablo parece quedar en evidencia ante Gabriel como consecuencia de una negligencia de Mabel. Por si fuera poco, Pablo y Nieves no dudan un solo segundo en presionar a Miguel para que confiese, de una vez por todas, lo que sabe sobre Mabel. ¿Cederá, de una vez por todas? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, de lunes a viernes, en Antena 3.
