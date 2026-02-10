Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 9 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 494 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo, para sorpresa de todos, Begoña tiene muy claro quiénes van a ser los padrinos de Juanito. En cuanto a Luz, comunica a Gabriel y a Begoña el demoledor diagnóstico de Juanito. Algo que, desde luego, les ha dejado completamente sorprendidos y sin palabras.

Lejos de que todo quede ahí, María no tarda en aprovechar su despedida para tratar de desquitarse, con ganas, contra todos y cada uno de los miembros de la casa. Todo ello mientras da el importantísimo paso de mentir a Andrés respecto al sitio al que irá tras marcharse de la casa familiar. Valentina ha reunido el valor suficiente para hacer una llamada a una persona que tiene estrecha vinculación con su pasado, mientras que Damián y Tasio dan el importantísimo paso de contratar a Marisol como secretaria. No podemos dejar de mencionar que la cita de Claudia con Salva no sale, ni de lejos, como esperaba.

¿Qué sucede en el capítulo 495 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 10 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a tener la oportunidad de ver cómo Claudia hace todo lo que está en su mano para tratar de acercarse a Valentina, y todo con la firme intención de averiguar qué le pasa exactamente. Las victorias profesionales de Miguel acaban sobreponiéndose a sus fracasos amorosos.

Lejos de que todo quede ahí, Mabel no duda un solo segundo en cargar contra Miguel con un secreto de lo más impactante, a la par que peliagudo. En cuanto a Gabriel, ha rechazado por completo la nueva creación de Luis, hasta tal punto que no duda en increparle por abusar de su confianza. María hace una inesperada petición a Pablo, hasta tal punto que no duda un solo segundo en soltar una bomba antes de despedirse. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.