No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 6 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 493 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo María ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer saber a Andrés que su nulidad matrimonial está en marcha. Pero no todo queda ahí, puesto que hace todo lo que está en su mano para tratar de manipular a Julia. Es por eso que no duda en tomar una contundente y drástica decisión que tiene una estrecha relación con su futuro.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Claudia y Carmen se preocupan por Valentina, mientras que ella se muestra cada vez más esquiva. Miguel no puede evitar plantearse la posibilidad de realizar un tratamiento drástico a Juanito. A pesar de la idea, lo cierto es que no acaba de convencer a Luz. Mabel, por su parte, se ha quedado completamente sin palabras al recibir una inesperada llamada, que la deja profundamente desolada, como no podía ser de otra forma. Pablo aprovecha la ocasión que se le ha presentado para amenazar a Marisol, mientras que a Begoña no le queda más remedio que tomar una contundente decisión sobre su hijo.

¿Qué sucede en el capítulo 494 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 9 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles espectadores de esta serie van a tener la oportunidad de ver cómo Begoña, para sorpresa de todos, tiene muy claro quiénes van a ser los padrinos de Juanito. Por su parte, Luz se ve en la obligación de comunicar tanto a Gabriel como a Begoña el demoledor diagnóstico de Juanito.

Es más que evidente que María aprovecha su despedida para desquitarse, con muchas ganas, contra todos los miembros de la casa. En cuanto a María, decide mentir a Andrés sobre el sitio al que irá tras marcharse de la casa familiar. Todo ello mientras Valentina reúne el valor suficiente para hacer una llamada a una persona que tiene estrecha relación con el pasado.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ser testigos de cómo Damián y Tasio toman la firme decisión de contratar a Marisol como secretaria, mientras que la cita de Claudia con Salva no sale, ni de lejos, como esperaba. La cita de Claudia con Salva no sale como esperaba, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.