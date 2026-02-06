No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 5 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 492 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Manuela decide comunicar a Paula el veredicto de su periodo de prueba, mientras que Cloe oculta a Marta qué es lo que pasa realmente con Rodrigo y Valentina. Ella, por su parte, no acude al encuentro en el teatro con Claudia y Carmen, por lo que las deja completamente plantadas.

Lejos de que todo quede ahí, Miguel confiesa a su madre que ha sufrido un desengaño amoroso, mientras que Gabriel opta por relegar a Luz de los cuidados de Juanito. Como no podía ser de otra manera, Begoña, Luz y Digna reparan en una persona cercana que podría llegar a curar al pequeño, teniendo en cuenta que su estado de salud es cada vez más crítico. Hasta tal punto que, dadas las circunstancias, Begoña no puede evitar pensar en el peor de los desenlaces. Aun así, no va a parar de luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Conseguirá salvar la vida de Juanito, antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 493 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 6 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a ser testigos de cómo María no duda un solo segundo en reunirse con Andrés. Y todo para comunicarle que su nulidad matrimonial, finalmente, está en marcha.

Lejos de que todo quede ahí, hace todo lo que está en su mano para volver a manipular a Julia, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de tomar una nueva y drástica decisión que tiene una estrecha vinculación con su futuro. Claudia y Carmen se preocupan muchísimo por Valentina, mientras que esta se muestra cada vez más esquiva.

Por si fuera poco, Miguel se plantea realizar un tratamiento drástico a Juanito que no convence del todo a Luz, mientras que Mabel recibe una inesperada llamada que la deja profundamente destrozada y desolada. En cuanto a Pablo, no duda en amenazar a Marisol, mientras que Begoña se ve obligada a tomar una drástica decisión sobre su hijo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.