Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 4 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 491 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Begoña no puede evitar plantearse la opción de tomar medidas verdaderamente drásticas si el estado de salud de Juanito no mejora. Por si fuera poco, Gabriel no ha tenido reparos a la hora de terminar su relación sentimental con María. La joven, por su parte, hace saber a Andrés que no está dispuesta a aceptar la nulidad matrimonial.

Por lo tanto, él se ve forzado a tomar medidas verdaderamente drásticas para tratar de salirse con la suya. En cuanto a Pablo, no ha dudado en poner tierra de por medio con Marisol, mientras que Manuela no ha tardado en darse cuenta de que Paula está buscando un nuevo trabajo. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han tenido la oportunidad de ver cómo Damián no ha tenido reparos a la hora de hacer una inesperada propuesta a Tasio, mientras que Miguel se envalentona y se declara a Marisol.

¿Qué sucede en el capítulo 492 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 5 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie van a poder ver cómo Manuela decide comunicar a Paula el veredicto de su periodo de prueba, mientras que Cloe oculta a Marta qué es lo que pasa con Valentina y Rodrigo. Todo ello mientras Valentina finalmente no acude al encuentro con Claudia y Carmen en el teatro.

Lejos de que todo quede ahí, Miguel no duda un solo segundo en sincerarse como nunca con su madre, haciéndole saber que ha sufrido un desengaño amoroso. En cuanto a Gabriel, pide a Luz que se encargue de los cuidados de Juanito. Todo ello mientras Begoña, Digna y Luz reparan en una persona cercana que podría llegar a curar al pequeño, cuyo estado de salud es cada vez más crítico. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.