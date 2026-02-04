Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña se plantea tomar medidas drásticas
Muy preocupada por la salud de Juanito
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta historia. El pasado martes 3 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 490 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Marta no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para poner los puntos sobre las íes a María. Eso sí, no ha tardado en darse cuenta de que Cloe le está ocultando algo, por lo que no va a parar hasta descubrir toda la verdad.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular ficción han podido ver cómo Cloe se ha visto en la obligación de mentir a Rodrigo respecto al paradero de Valentina. Todo ello mientras Claudia se ha quedado completamente sin palabras al recibir una invitación que le produce una enorme felicidad. En cuanto a Pablo, tiene un inesperado encuentro por el que acaba saliendo a la luz un dato de lo más impactante que tiene estrecha vinculación con su pasado. Por si fuera poco, hay que mencionar que, en las últimas horas, el estado de salud de Juanito ha empeorado de forma considerable. Su círculo más cercano no puede evitar temerse lo peor.
¿Qué sucede en el capítulo 491 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 4 de febrero?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo, dadas las circunstancias, Begoña está empezando a plantearse la posibilidad de tomar medidas drásticas. Y lo hará si el estado de salud de Juanito no mejora. Por si fuera poco, Gabriel ha dado el paso de dar por terminada su relación con María.
Ella, por su parte, se ha armado de valor a la hora de hacer saber a Andrés que no va a aceptar la nulidad matrimonial. Es por eso que él se ve en la obligación de tomar una serie de medidas verdaderamente drásticas, que van a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. En cuanto a Pablo, ha optado por poner tierra de por medio con Marisol.
Manuela, por su parte, ha descubierto que Paula está buscando un nuevo trabajo, mientras que Damián deja completamente descolocado a Tasio con una nueva y sorprendente oferta. Miguel se arma de valor para declararse a Marisol. Algo que, desde luego, no estaba ni tan siquiera en sus planes. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3