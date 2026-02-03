Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 2 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 489 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Carmen y Claudia intentan hacer todo lo que está en su mano para acercarse a Valentina, mientras que Cloe opta por ocultar a la nueva dependienta que un hombre de lo más misterioso ha preguntado por ella. En cuanto a Andrés, no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un ultimátum a María.

Gabriel, por su parte, no tarda en reprochar a María que Begoña ya sea conocedora de su aventura, mientras que Miguel se queda completamente sin palabras al reencontrarse con una persona inesperada. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha generado una enorme preocupación entre los Salazar, como no podía ser de otra forma. Julia se siente profundamente desplazada por Juanito, mientras que Paula no puede evitar tener miedo de que la despidan. Una cafetera estropeada propicia un acercamiento entre Salva y Tasio, mientras que Damián no ha tenido reparos a la hora de rechazar la ayuda de sus hijos en su nuevo proyecto.

¿Qué sucede en el capítulo 490 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 3 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo Marta no ha dudado un solo segundo en poner los puntos sobre las íes a María. Es entonces cuando no tarda en darse cuenta de algo muy concreto, y es que Cloe le está ocultando algo.

En cuanto a Cloe, se ve en la obligación de mentir a Rodrigo respecto al paradero de Valentina, mientras que Claudia se queda completamente sin palabras al recibir una invitación que le produce una enorme felicidad. Por si fuera poco, Pablo tiene un inesperado encuentro que saca a la luz un impactante dato sobre su pasado.

Todo ello mientras, inevitablemente, el estado de salud de Juanito empeora considerablemente, por lo que su círculo más cercano no puede evitar empezar a temerse lo peor. ¿Logrará recuperarse antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.