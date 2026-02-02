Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 30 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 488 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, finalmente, Claudia se entera de que va a compartir habitación con Valentina. Como era de esperar, ninguna de las dos parece mostrarse del todo convencida, ni mucho menos. En cuanto a Claudia, se ha quedado completamente sin palabras al descubrir quién es, en realidad, la persona especial de Salva.

Lejos de que todo quede ahí, Digna no puede evitar aprovechar la ocasión que se le ha presentado para disculparse con Cloe. Y todo después de haber descubierto los verdaderos motivos de su comportamiento. Es más, también ha querido enfrentarse a María para decirle todo lo que piensa sobre su actitud. Todo ello mientras la joven no duda en aprovecharse de Julia para mal meterle sobre Begoña y Juanito. En cuanto a Miguel, se ve sorprendido al recibir una buenísima noticia que, desde luego, no esperaba. Begoña no duda en soltar una bomba a Gabriel, que no sabe por dónde escapar. ¡Está entre la espada y la pared!

¿Qué sucede en el capítulo 489 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 2 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Carmen y Claudia hacen todo lo que está en su mano para acercarse, en la medida de lo posible, a Valentina. Todo ello mientras Cloe opta por ocultar a la nueva dependienta que un misterioso hombre ha preguntado por ella.

Por si fuera poco, Andrés no ha dudado un solo segundo en dar un ultimátum a María, mientras que Gabriel da un toque de atención a la joven, puesto que Begoña ya se ha enterado de su aventura. Miguel, por su parte, se reencuentra con una inesperada persona, lo que genera una enorme preocupación entre los Salazar.

En cuanto a Julia, se siente profundamente desplazada por Juanito, mientras que Paula no puede evitar sentir miedo por el hecho de que puedan despedirla. Todo ello mientras una cafetera estropeada ha propiciado un acercamiento entre Tasio y Salva, mientras que Damián rechaza la ayuda de sus hijos en su nuevo proyecto. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.