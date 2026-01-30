No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 29 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 487 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Begoña no puede evitar mostrarse profundamente cortante con Gabriel, y todo tras ser conocedora de su aventura con María. Por si fuera poco, no ha dudado un solo segundo en comunicar a Andrés la decisión que ha tomado respecto a la denuncia por infidelidad. Todo ello mientras Damián comunica una noticia de lo más impactante que tiene estrecha relación con su familia.

Digna no tarda en darse cuenta de la enorme complicidad que existe entre Cloe y Marta. Es más, no tarda en echar en cara a su sobrina que no tenga reparos a la hora de aliarse con el enemigo. Todo ello mientras Claudia y Valentina parece que no han hecho buenas migas en su primer encuentro en la tienda. Lejos de que todo quede ahí, Paula no puede evitar quedarse profundamente sorprendida tras una revelación de Eduardo, mientras que Manuela, profundamente harta de los constantes desplantes por parte de María, no ha dudado un solo segundo en plantearle cara. Parece que, después de todo, ha llegado el momento más que perfecto para hacerlo.

¿Qué sucede en el capítulo 488 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 30 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a tener la oportunidad de ver cómo Claudia, finalmente, se entera de que va a compartir habitación con Valentina. Dadas las circunstancias, y como era de esperar, ninguna de las dos parece estar muy convencida. En cuanto a Claudia, ha descubierto quién es la persona especial de Salva.

Ahora que sabe los motivos de su comportamiento, Digna aprovecha la ocasión que se le ha presentado para disculparse con Cloe. Pero no todo queda ahí, puesto que también tiene un tenso enfrentamiento con María. Miguel se ha visto sorprendido al recibir una buenísima noticia, mientras que María se aprovecha de Julia para malmeter sobre Begoña y Juanito.

Lo que Gabriel no esperaba, ni de lejos, era la auténtica bomba que le iba a soltar Begoña. Tanto es así que no tiene ni la más mínima idea de cómo salir airoso de esta situación tan sumamente complicada y tensa. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.