Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado miércoles 28 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 486 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Damián se está empezando a plantear la posibilidad de empezar otro negocio, mientras que un miembro de la familia De la Reina parece tener buena sintonía con Paula que, por primera vez, siente que no pasa desapercibida, ni mucho menos. En cuanto a Marta, ante la sorpresa de Carmen, le presenta a la que será la nueva dependienta.

Lejos de que todo quede ahí, hemos tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Claudia parece haber descubierto que hay una persona muy especial en la vida de Salva. En cuanto a Luis, le comunica a Digna su determinación sobre su nuevo perfume. Todo ello mientras la matriarca de los Merino no duda un solo segundo en increpar a Cloe, que se queda profundamente chafada tras el encuentro. Lejos de que todo quede ahí, Andrés presencia un acercamiento entre Gabriel y Begoña, por lo que no duda un solo segundo en acercarse a la joven para hacerle conocedora de un dato: Gabriel y María son amantes.

¿Qué sucede en el capítulo 487 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 29 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta ficción diaria van a tener la oportunidad de ver cómo Begoña se muestra profundamente cortante con Gabriel, y todo como consecuencia de haber descubierto su aventura con María. Por si fuera poco, comunica a Andrés la decisión que ha tomado respecto a la denuncia por infidelidad.

Lejos de que todo quede ahí, Damián no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para comunicar una impactante noticia a su familia. Digna no ha tardado en darse cuenta de que existe cierta complicidad entre Cloe y Marta, por lo que no puede evitar echar en cara a su sobrina que se alíe con el enemigo.

En cuanto a Claudia y Valentina, parece que no hacen buenas migas en su primer encuentro en la tienda, mientras que Paula se queda profundamente sorprendida tras la inesperada e impactante revelación de Eduardo. Todo ello mientras Manuela no duda un solo segundo en plantar cara a María, al estar harta de los constantes desplantes. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.