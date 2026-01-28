No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 27 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 485 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Miguel sufre un ataque de ansiedad como consecuencia de una discusión familiar. En cuanto a Mabel, tiene un tenso enfrentamiento en su primer día de trabajo, en el que no solamente comprueba quién es el enemigo, sino también quienes son sus posibles aliados.

Lejos de que todo quede ahí, parece que Marta ha conseguido su objetivo, que no era otro que contratasen a otra dependienta. Además, Cloe parece haber encontrado a la candidata perfecta para ese puesto. En cuanto a María, no puede evitar estallar contra Manuela, puesto que considera que no le está atendiendo lo suficientemente bien, ni mucho menos. Por si fuera poco, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para recordar a Gabriel que puede destruirlo en cualquier momento. La actitud de la familia De la Reina con Begoña, especialmente si hablamos de Andrés, es algo que no ha hecho ninguna gracia a Gabriel. Todo ello mientras Damián tiene un tenso enfrentamiento con Pablo ante las últimas decisiones empresariales que ha tomado.

¿Qué sucede en el capítulo 486 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 28 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Damián se está empezando a plantear la posibilidad de comenzar otro negocio, mientras un De la Reina parece tener cada vez mejor sintonía con Paula. Ella, por su parte y por primera vez en su vida, empieza a sentir que no pasa desapercibida.

Por si fuera poco, ante la sorpresa de Carmen, Marta decide presentarle a la que será la nueva dependienta. Todo ello mientras Claudia descubre que hay una persona profundamente especial en la vida de Salva. Luis, por su parte, hace saber a Digna su determinación sobre el nuevo perfume.

En cuanto a la matriarca de la familia Merino, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para increpar a Cloe. Es más, no tarda en reconocer que se siente profundamente destrozada tras el encuentro. Andrés presencia un acercamiento entre Gabriel y Begoña, por lo que se ve obligado a confesar a la joven que Gabriel y María, en realidad, son amantes. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.