Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado lunes 26 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 484 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo la familia De la Reina se siente decepcionada con Pablo Salazar tras haber llegado a su nuevo puesto en la empresa. Carmen y Claudia no se toman para nada bien las nuevas medidas impuestas por dirección, mientras que Marta se compromete a ayudarlas. En cuanto a Luis y Digna, hacen todo lo que está en su mano para que Gabriel les dé luz verde para un nuevo proyecto.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que este no parece muy dispuesto a ello, ni mucho menos. Mientras los Salazar celebran el ascenso de Pablo durante la cena de cumpleaños de Nieves, otra noticia no recibe la acogida que se espera, ni mucho menos. Manuela tiene un tenso enfrentamiento con Paula por haberla dejado mal frente a Digna, mientras que Andrés se ve obligado a interceder en una disputa entre María y Begoña. Tanto es así que no tiene reparos a la hora de poner los puntos sobre las íes a la primera de ellas. Lejos de que todo quede ahí, hemos visto cómo el miembro de la familia De la Reina no puede evitar debatirse entre denunciar o no a María por adulterio. ¿Será el divorcio el final de todos y cada uno de los problemas que llevan arrastrando desde hace un tiempo?

¿Qué sucede en el capítulo 485 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 27 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a tener la oportunidad de ver cómo Miguel sufre un ataque de ansiedad como consecuencia de una discusión familiar. En cuanto a Mabel, se enfrenta a su primer día de trabajo, en el que no tarda en comprobar quién es el enemigo y quiénes son sus posibles aliados.

Marta ha logrado que contraten a otra dependienta, mientras que Cloe parece haber encontrado a la candidata más que perfecta para este puesto. María no puede evitar estallar contra Manuela por su falta de atenciones con ella, aunque también recuerda a Gabriel que tiene las armas suficientes para destruirlo.

A Gabriel no le hace ninguna gracia la actitud que la familia De la Reina, especialmente Andrés, está teniendo con Begoña. Damián tiene un tenso enfrentamiento con Pablo ante sus últimas decisiones empresariales. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.