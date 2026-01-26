No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 23 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 483 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Claudia y Carmen no han dudado un solo segundo en animar a Tasio a que tienda puentes con Salva. Todo ello mientras Mabel se anima a comunicar tanto a su madre como a su hermano la firme decisión que ha tomado respecto a su futuro. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, es más que evidente que el nacimiento de Juan logra enfriar muchísimo la relación de María y Gabriel. Todo ello mientras ella se anima a reprochar a Manuela que no esté haciendo bien su trabajo. En cuanto a la gobernanta, parece que tampoco se deja ayudar por Paula. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Andrés y Damián debaten sobre qué deben hacer con cierta información, mientras que un cambio en la dirección de la empresa genera un enorme estupor entre los accionistas. Cabe destacar que el amable comportamiento de Gabriel con Begoña le hace recordar lo sumamente mal que la trató en el pasado. Es algo que es imposible de olvidar.

¿Qué sucede en el capítulo 484 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 26 de enero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo la familia De la Reina se siente profundamente decepcionada con Pablo Salazar después de aterrizar en su nuevo puesto en la empresa. Claudia y Carmen no se toman para nada bien las nuevas medidas que ha impuesto la dirección, mientras que Marta se compromete a ayudarlas en lo que sea necesario.

Luis y Digna, por su parte, hacen todo lo que está en su mano para que Gabriel les dé luz verde para un nuevo proyecto. A pesar de los esfuerzos, parece que este no está dispuesto a ceder. En cuanto a los Salazar, no pueden evitar celebrar el ascenso de Pablo durante la cena de cumpleaños de Nieves. Todo ello mientras otra noticia no recibe la acogida que se esperaba, ni mucho menos.

Manuela se enfrenta a Paula por haberla dejado mal delante de Digna, mientras que Andrés intercede en una discusión entre María y Begoña. Tanto es así que no tarda en poner los puntos sobre las íes a María. Hasta tal punto llega la cosa que el De la Reina está empezando a plantearse la posibilidad de denunciar a María por adulterio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.