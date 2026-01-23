No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 22 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 482 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Begoña, finalmente, da a luz a Juan, por lo tanto, Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo. Manuela tiene serias dudas sobre la permanencia de Paula en la casa, mientras que Digna y Eduardo aprovechan la ocasión que se les ha presentado para pedir que le dé una oportunidad.

En cuanto a Gabriel, tiene un tenso encontronazo con Pablo y, además, termina conociendo a su hijo. Un hecho que aprovecha para marcar terreno con Andrés. El débil estado en el que se encuentra Begoña la obliga a quedarse en casa de la familia De la Reina, generando ciertas tensiones entre la familia y Gabriel. Por si fuera poco, y como era de esperar, el nacimiento de Juan acaba provocando un tenso encontronazo entre Begoña y María. Pablo se ha visto sorprendido al recibir una llamada no deseada, mientras que Damián y Andrés se quedan completamente sin palabras al recibir una impactante información que tiene relación con Gabriel. Es más, también afecta a otra persona muy cercana a ellos.

¿Qué sucede en el capítulo 483 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 23 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Claudia y Carmen no dudan un solo segundo en animar a Tasio a que haga todo lo que esté en su mano para tender puentes con Salva. Todo ello mientras Mabel comunica a su madre y a su hermano la decisión que ha tomado respecto a su futuro.

El nacimiento de Juan ha provocado que la relación de Gabriel y María se enfríe de forma radical, mientras que María no ha dudado un solo segundo en reprochar a Manuela que no esté haciendo bien su trabajo. Aun así, la gobernanta parece que no quiere dejarse ayudar por Paula, ni mucho menos.

Damián y Andrés, por su parte, debaten sobre qué hacer con cierta información, mientras que un cambio en la dirección de la empresa ha generado un estupor general entre los accionistas. Por si fuera poco, el comportamiento amable de Gabriel con Begoña le ha hecho recordar los sumamente mal que la trató en el pasado. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.