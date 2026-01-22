No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 21 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 481 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Marta y Cloe difieren sobre la manera de actuar con respecto a Gabriel, mientras este fracasa con su contacto mexicano. Todo ello mientras Tasio, finalmente, consigue un acuerdo con la naviera. La situación en casa de los Salazar es cada vez más tensa.

Por ese mismo motivo, Miguel hace todo lo que está en su mano para mediar entre sus padres y su hermana. Lejos de que todo quede ahí, Manuela ha puesto a prueba a Paula, la sirvienta impuesta por Digna, con la que parece no congeniar del todo. En cuanto a don Agustín, opta por increpar a Digna por la su situación sentimental con Damián. Es algo que, desde luego, se ve incapaz de tolerar, como no podía ser de otra forma. Pero la verdadera protagonista de esta entrega es, sin duda, Begoña. Y todo porque sufre un suceso completamente inesperado que le deja sin palabras, cuanto menos.

¿Qué sucede en el capítulo 482 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 22 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a tener la oportunidad de ver cómo, finalmente, Begoña da a luz a Juan. Por lo tanto, Gabriel se ha perdido el nacimiento de su hijo debido a su ausencia. Manuela empieza a tener serias dudas sobre la permanencia de Paula en casa.

Todo ello mientras Digna y Eduardo le piden que le dé una oportunidad. Gabriel tiene un tenso encontronazo con Pablo y, además, acaba conociendo a su hijo. Eso sí, no desaprovecha la ocasión para marcar terreno con Andrés. El estado débil de Begoña la obliga a quedarse en casa de los De la Reina, lo que genera fuertes tensiones entre ellos y Gabriel.

Pero no todo queda ahí, puesto que el nacimiento de Juan termina provocando un tenso encuentro entre Begoña y María. Pablo ha recibido una llamada que no deseaba, mientras que Damián y Andrés recibe una información verdaderamente impactante que tiene estrecha relación con Gabriel y que afecta a una persona muy cercana. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.