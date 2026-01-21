Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 20 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 480 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver cómo Pablo y Nieves tuvieron una fuerte discusión como consecuencia del rebelde comportamiento que está mostrando su hija Mabel. En el momento en el que esta llega a casa, lo cierto es que sus padres no le dan la bienvenida que esperaba, ni mucho menos. Todo ello mientras Damián y Tasio colaboran con la firme intención de sacar adelante el proyecto con la naviera.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido ser testigos de cómo Cloe hace todo lo que está en su mano para reconfortar a Marta con respecto a la complicada situación que tiene con Gabriel. Todo ello mientras, a pesar de los intentos de Claudia y Carmen de averiguar algo sobre él, la realidad es que el nuevo cantinero no suelta prenda. Por si fuera poco, el detective privado no ha dudado un solo segundo en reunirse con Damián para darle a conocer una importantísima información que tiene estrecha relación con Gabriel. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 481 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 21 de enero?

De esta manera tan concreta, vamos a tener la oportunidad de ver cómo Marta y Cloe empiezan a tener ciertas diferencias respecto a la manera de actuar con respecto a Gabriel. Este, por su parte, fracasa estrepitosamente con su contacto mexicano, al tiempo que Tasio parece haber logrado un acuerdo con la naviera.

Por si fuera poco, seremos testigos de cómo la situación en casa de los Salazar es cada vez más tensa, hasta tal punto que Miguel hace todo lo que está en su mano para mediar entre sus padres y su hermana. Manuela opta por poner a prueba a Paula, la sirvienta impuesta por Digna con la que, aunque lo intenta, parece no congeniar.

Lejos de que todo quede ahí, don Agustín no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para increpar a Digna como consecuencia de su situación sentimental con Damián. Todo ello mientras Begoña sufre un inesperado suceso. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.