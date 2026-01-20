No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia absolutamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 19 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 479 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Tasio abre la posibilidad de conseguir un cliente realmente importante para tratar de evitar que la producción se traslade a Marruecos. Todo ello mientras Salva y Tasio tienen un tenso encontronazo. Alguien llama a casa de los Salazar pero, cuando Nieves descuelga, absolutamente nadie contesta en la otra línea.

En cuanto a Luz y Luis, regresan de Barcelona pletóricos, pero la felicidad le dura menos de lo esperado al enterarse de la delicadísima situación de la empresa. Manuela está sobrepasada con el trabajo en casa de la familia De la Reina, por lo que ella y Dignan llegan al acuerdo de contratar a una nueva sirvienta que la ayude. Gabriel ha rechazado las medidas que propone Pablo Salazar sin escucharlas. Por si fuera poco, rechaza ir a una reunión con Andrés, que más tarde descubre que el primero le ha mentido sobre el motivo por el cual no podía asistir. La familia De la Reina contrata a un detective privado para que investigue a Gabriel. Miguel, ante la preocupación de sus padres por su hermana, comparte con ellos información sobre su paradero.

¿Qué sucede en el capítulo 480 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 20 de enero?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta sorprendente serie van a tener la oportunidad de ver cómo Pablo y Nieves tienen un tenso enfrentamiento por el comportamiento tan rebelde que está teniendo su hija Mabel. Cuando esta llega a casa, sus padres no le dan la bienvenida que ella espera, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Tasio y Damián colaboran con la firme intención de sacar adelante el proyecto con la naviera. Todo ello mientras Cloe hace todo lo que está en su mano para reconfortar a Marta respecto a la situación que actualmente tiene con Gabriel, que no es nada fácil.

A pesar de los numerosos intentos de Claudia y Carmen para tratar de averiguar algo sobre él, lo cierto es que el nuevo cantinero no suelta prenda, ni mucho menos. En cuanto al detective privado, se ha reunido con Damián para hacerle conocedor de una importantísima información que tiene estrecha vinculación sobre Gabriel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.