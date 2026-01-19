No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 16 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 478 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo ha tenido lugar un salto temporal de cuatro meses. En este tiempo, en el que Damián perdió su puesto en la empresa por ayudar a Marta, lucha para tratar de recuperar lo que es suyo. Por si fuera poco, se especula sobre la entrada de un nuevo accionista a la empresa, que no es otro que Pablo Salazar.

La situación de Gabriel y Begoña, que está embarazada de 8 meses, es cada vez más tensa, pero ambos tratan de disimular por Julia. También parece compleja la decisión que tomaron tanto Andrés como Begoña respecto a su relación. Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que Andrés ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para echar en cara a María su falta de compromiso con la empresa. Es un hecho que la relación entre la pareja es cada vez más complicada. Brossard ha dado un ultimátum que amenaza por completo el imperio de los De la Reina, y es que si no mejoran los números, no le temblará el pulso a la hora de llevarse la producción a Toledo. Claudia decide ocultar a Carmen que está prendada de un recién llegado a la colonia, mientras que Marta opta por sincerarse con Cloe respecto a sus preocupaciones.

¿Qué sucede en el capítulo 479 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 19 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite en Antena 3 van a ser testigos de cómo Tasio abre la posibilidad de lograr un cliente importante para evitar que la producción se traslade, finalmente, a Marruecos. Dadas las circunstancias, Salva y Tasio acaban teniendo un tenso encontronazo.

Alguien llama a la casa de los Salazar pero, en el momento en el que Nieves descuelga, nadie contesta. Luis y Luz regresan felices a Barcelona, pero la alegría les dura poco al enterarse de la delicada situación de la empresa. Manuela se siente sobrepasada con el trabajo en la casa de los De la Reina, por lo que ella y Digna han acordado contratar a una nueva sirvienta para que la ayude.

Por si fuera poco, Gabriel rechaza las medidas que propone Pablo Salazar sin tan siquiera escucharlas. Además, también se niega en rotundo a ir a una reunión con Andrés que, más tarde, descubre que el primero le ha mentido respecto a la razón por la cual no podía asistir. Así pues, Andrés y Damián optan por contratar a un detective privado para que investigue a Gabriel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.