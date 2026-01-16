No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 15 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 477 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Damián se ha animado a comunicar la decisión que ha tomado respecto al chantaje al que se ha visto sometido. Es más, ha optado por enfrentar las consecuencias con cierta determinación. Marta se muestra profundamente disgustada por la situación, hasta tal punto que no le queda otra opción que buscar consuelo en Cloe.

Lo que ninguna de las dos esperaba es que iba a suceder algo completamente inesperado entre ellas. En cuanto a Digna, ha querido preparar una cena familiar llena de emoción con la firme intención de apoyar a Joaquín y Gema. Todo ello mientras Begoña carga con María por perjudicar a la familia, por lo que descubre lo sucedido entre ella y Gabriel. Por si fuera poco, Andrés tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel, quien desvela sus verdaderos planes sobre Begoña y Julia. Es entonces cuando tiene lugar una inesperada llamada que pone en peligro todo lo que lleva construyendo hasta el momento. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 478 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 16 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo, tras un salto temporal de cuatro meses, Damián ha perdido su puesto en la empresa por ayudar a Marta. Así pues, hace todo lo que está en su mano para intentar recuperar lo que es suyo. Por si fuera poco, se especula sobre la entrada en la empresa de Pablo Salazar como nuevo accionista.

La situación en casa de Gabriel y Begoña, que está embarazada de 8 meses, es cada vez más tensa, pero ambos se ven obligados a disimular por el bien de Julia. Además, sale a la luz la complicada decisión que tomaron Andrés y Begoña respecto a su relación. Andrés no duda en echar en cara a María su falta de compromiso en la empresa.

Brossard ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dar un ultimátum que amenaza, de lleno, el imperio de los De la Reina. Y es que, si no mejoran los números, no le temblará el pulso a la hora de llevar la producción de Toledo. Claudia oculta a Carmen que está ilusionada con un recién llegado a la colonia, mientras que Marta decide compartir sus preocupaciones con Cloe. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.