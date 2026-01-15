Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 14 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 476 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Joaquín se ha visto en la obligación de tomar una decisión respecto a las ofertas que había recibido. Es por eso que, finalmente, toma la decisión de vender sus acciones de Perfumerías de la Reina. Un paso que no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a Digna. Entre otras cuestiones, porque es incapaz de entender por qué no vende sus acciones a Damián.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, finalmente, Claudia se ha visto en la obligación de confesar la verdadera historia de Maripaz. Todo ello mientras Manuela se ha visto sorprendida al saber, de una vez por todas, cuáles eran las verdaderas intenciones de Gaspar. En cuanto a Cloe, se molesta al descubrir que el diario de Marta guarda cierta información que tiene estrecha vinculación con ella. Gabriel, por su parte, no hace otra cosa que aumentar la presión. Por si fuera poco, sucede algo completamente inesperado que tiene como protagonistas a Begoña y a Andrés. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 477 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 15 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Damián no ha dudado un solo segundo en comunicar su decisión ante el chantaje al que está sometido. Dadas las circunstancias, no le queda otra opción de enfrentarse, con determinación, a las consecuencias.

Por si fuera poco observamos cómo, disgustada por la situación, Marta busca consuelo en Cloe y sucede algo completamente inesperado entre ellas. Digna, por su parte, prepara una cena familiar repleta de emoción para apoyar a Joaquín y Gema. Begoña carga con María por haber perjudicado a la familia, pero también descubre lo sucedido entre ella y Gabriel.

Pero no todo queda ahí, puesto que Andrés ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a Gabriel, quien desvela sus planes sobre Begoña y Julia. Aun así, una llamada completamente inesperada ha logrado poner en peligro todo lo que, hasta ahora, ha ido construyendo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.