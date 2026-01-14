Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Claudia confiesa la verdadera historia de Maripaz
Ha llegado el momento
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 13 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 475 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Gaspar no duda un solo segundo en ayudar a Claudia, y acaba involucrado en un terrible incidente con Maripaz. Por si fuera poco, Claudia no puede evitar sentir cierta compasión hacia Maripaz antes de su detención. Damián da el importantísimo paso de ocultar a su familia el chantaje al que ha sido sometido. Es más, no tarda en tomar una contundente decisión al respecto.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar en Antena 3 han podido ser testigos de cómo, de un momento a otro, Isabel se ha presentado en la colonia. Tanto es así que no ha dudado en advertir a María y confrontar a Gabriel. Todo ello mientras Gema acaba enterándose de toda la verdad sobre Gabriel, por lo que acaba tomando una contundente decisión que tiene estrecha relación con María. Luz, por su parte, cura a Gaspar, quien lucha con sus sentimientos, mientras a Manuela no le queda más remedio que admirarle como nunca antes.
¿Qué sucede en el capítulo 476 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 14 de enero?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Joaquín se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a las ofertas que ha recibido. Así pues, opta por vender sus acciones a Perfumerías De la Reina. Es por eso que surge cierta tensión entre Digna y Joaquín porque este no decide vender sus acciones a Damián.
Por si fuera poco, dadas las circunstancias, a Claudia no le queda más remedio que desvelar la verdadera historia de Maripaz. Todo ello mientras Manuela se ha propuesto descubrir las verdaderas intenciones de Gaspar, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias. ¡Está dispuesta a todo por lograrlo!
Lejos de que todo quede ahí, Cloe no puede evitar sentirse molesta al descubrir que el diario de Marta guarda cierta información sobre ella. Gabriel, por su parte, aumenta la presión. Es más, sucede algo completamente inesperado que tiene como protagonistas a Andrés y Begoña. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
