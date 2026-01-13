Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gema descubre el secreto de Gabriel
Se ha quedado sin palabras
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, desde luego, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 12 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 474 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Gabriel se enfrenta a Begoña, pero ella no duda en responder con firmeza, apoyándose en su embarazo. El diario de Marta desaparece sin dejar rastro, pero no tardan en encontrar al responsable. Y todo porque no duda en utilizar ese objeto para chantajearla de una forma verdaderamente sorprendente, a la par que impactante.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han tenido la oportunidad de ver cómo, en el médico, Gema y Joaquín se han visto sorprendidos al recibir importantísimas noticias sobre el embarazo. Unos detalles que, con posterioridad, deciden compartirlos con Teo. Claudia no ha vuelto a su habitación y eso es algo verdaderamente inusual, hasta tal punto que Manuela no puede evitar sentirse preocupada al pensar en que algo ha podido ocurrirle. Por si fuera poco, hemos observado cómo, finalmente, Andrés ha logrado que Isabel vaya a declarar en contra de Gabriel. Aun así, más tarde, no tiene ni la más mínima idea de si seguir adelante. Gaspar opta por considerar una posibilidad con respecto a la cantina.
¿Qué sucede en el capítulo 475 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 13 de enero?
De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Gaspar no duda un solo segundo en acudir a ayudar a Claudia, sin tan siquiera imaginar que iba a acabar involucrado en un incidente con Maripaz. Por si fuera poco, Claudia acaba mostrando compasión hacia Maripaz antes de que se proceda a su detención.
Damián se ha visto obligado a ocultar el chantaje a su familia, por lo que toma una contundente decisión al respecto. En cuanto a Isabel, se presenta en la colonia donde no solamente lanza una advertencia a María, sino que también tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel. Gema se entera de toda la verdad sobre Gabriel.
Dadas las circunstancias, no duda un solo segundo en tomar una drástica decisión respecto a su amistad con María. Luz, por su parte, cura a Gaspar, quien lucha con sus sentimientos, mientras que Manuela no puede hacer otra cosa que no sea admirarle. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
