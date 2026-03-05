Quién es Alberto Ávila: su edad, su pareja, de dónde es y cómo perdió la pierna

No es ningún secreto que Alberto Ávila, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los atletas paralímpicos más destacados de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay algo que siempre le ha caracterizado es su capacidad para superar cualquier tipo de límite, por muy complicado que sea. Eso es exactamente lo que sucede con su nueva aventura, como es ser concursante de Supervivientes 2026. Es importante destacar que es el primer participante con amputación en la historia del reality de supervivencia. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer su carrera, así como diversos aspectos de su vida personal, como son su edad, su pareja y por qué perdió la pierna.

La trayectoria profesional de Alberto Ávila

Se trata de un atleta paralímpico español de 29 años que se ha convertido en uno de los grandes fichajes para Supervivientes 2026. Nació con una malformación en la pierna derecha que derivó en una amputación cuando tenía 3 años. A pesar de todo, Alberto transformó esta desafiante circunstancia en el motor de una brillante carrera deportiva, pero también de superación personal.

Formado como velocista en la categoría T64, Ávila destacó especialmente en las pruebas de 100 y 200 metros lisos. En su amplio palmarés, destaca el título de subcampeón de Europa en los 200 metros en el Campeonato de Europa Paralímpico que se celebró en Bydgoszcz en 2021, así como la cuarta plaza en el Campeonato Mundial de París (2023). Poco a poco, fue consolidándose como todo un referente del atletismo paralímpico español.

Más allá del deporte, Alberto Ávila también puede presumir de tener una gran presencia en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. En estas plataformas, comparte su día a día, con entrenamientos y reflexiones, sin dejar de lado tanto el humor como la reivindicación para normalizar la discapacidad.

En 2026, Alberto ha sorprendido con la que será una de las grandes aventuras de su vida: dará el salto a la televisión de la mano de Supervivientes 2026. Como él mismo confesó en su vídeo de presentación como concursante, su objetivo es «reventar todos los estereotipos». Sea como sea, se ha convertido en el primer concursante con amputación en la historia de este exigente reality.

Su vida personal

Más allá de su faceta como deportista y creador de contenido en redes sociales, lo cierto es que su vida personal ha estado marcada por una historia de resiliencia desde muy temprana edad. La amputación de su pierna cuando tenía 3 años fue un momento determinante en su vida. Aun así, lejos de frenar sus aspiraciones, fue un impulso más que suficiente para encontrar en el deporte su forma de expresarse y demostrar que no existen barreras.

A pesar de que muestra su día a día en redes sociales, Ávila es bastante reservado a la hora de hablar de ciertas cuestiones personales, por lo que se desconoce si su corazón está ocupado. Lo que sí sabemos es que tiene una estrecha vinculación con su comunidad de seguidores, puesto que se refiere a ellos como una red de apoyo y motivación, con quienes interactúa de forma habitual.