Del ‘No a la guerra’ al ‘No al Congreso’: los ministros afectados por el conflicto huyen de la sesión de control

Los ministros afectados por el conflicto en Irán no asistirán el miércoles a la sesión de control: José Manuel Albares, Margarita Robles y Carlos Cuerpo se ausentarán la semana que viene tras dos semanas sin control parlamentario.

Tras el anuncio del Gobierno de impulsar una ronda de consultas con los grupos parlamentarios con el objetivo de conocer sus propuestas para paliar las consecuencias de la guerra, según denuncia el Partido Popular, los ministros clave de Sánchez no darán la cara el miércoles, «una nueva demostración de que se sienten más cómodos en el búnker que dando explicaciones a los españoles».

Sin embargo, según denuncian fuentes populares, «se piden ideas, pero (el Gobierno) se escabulle de las Cortes cuando toca dar explicaciones».

Los populares hacen énfasis en «las Cortes» porque los ministros de Sánchez se ausentarán tanto del Congreso, como del Senado. En total, son nueve ministros los que protagonizan esta espantada al control parlamentario.

A Cuerpo, Robles y Albares se suma también a esta lista de ausencias Óscar Puente.

Por su parte, en la Cámara Alta, las faltas de asistencia crecen hasta los ocho ministros. Robles, Puente y Albares repiten, a los que se les unen Sara Aaegesen, María Jesús Montero, Ernest Urtasun, Diana Morant y Ana Redondo. Una desbandada que los populares califican de «grave» y que solo demuestra cómo «desprecia» el Gobierno tanto a los grupos parlamentarios como a los ciudadanos.

Sánchez, dos años sin acudir al Senado

Pedro Sánchez lleva desde el 12 de marzo de 2024 sin asistir a las sesiones de control al Gobierno en la Cámara Alta. En aquel momento se preguntó al presidente sobre la Ley de Amnistía.

Desde entonces, los populares llevan más de 730 días reclamando a Sánchez acudir a la Cámara Alta. Por esta razón, el grupo parlamentario popular, con mayoría absoluta, pretende sacar adelante una modificación del Reglamento para obligar al presidente a dar explicaciones.

«El Presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan», reza la propuesta.

Actualmente, el presidente evita pasar por el Senado porque, aunque los senadores pueden preguntarle directamente específicamente, el reglamento deja la puerta abierta a que otro miembro del Gobierno responda, liberando, de esta manera, a Sánchez.