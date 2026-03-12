Cambio de hora en Domingo de Ramos: cuándo se adelanta el reloj y qué debes saber

El cambio al horario de verano cada vez está más cerca y se va a producir en España a finales de marzo y este año coincide con una fecha muy destacada en el calendario: el Domingo de Ramos. Durante esa madrugada, los relojes deberán adelantarse una hora, un ajuste que se realiza cada año para aprovechar mejor las horas de luz, y esto significa que cada vez se está más cerca del verano.

Concretamente, el cambio tendrá lugar en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026. A las 02:00 de la madrugada en la península y Baleares, los relojes pasarán directamente a marcar las 03:00. En Canarias, este cambio se producirá de la 1:00 a las 2:00. Esto significa que esa noche se dormirá menos.

¿Por qué se cambia la hora?

El cambio del horario forma parte de una normativa que se aplica en la mayor parte de los países europeos. El objetivo principal es ajustar las actividades diarias a las horas de luz natural, especialmente durante los meses de primavera y de verano.

Al adelantar el reloj, las tardes cuentan con más horas de luz, algo que favorece a las actividades al aire libre y a un aumento significativo del comercio. Sin embargo, también son muchas las críticas a esta medida, ya que algunos expertos consideran que el cambio puede afectar al descanso y al ritmo biológico durante los primeros días.

¿Qué ocurre después?

El horario de verano se mantendrá durante varios meses. El siguiente ajuste llegará en otoño, cuando los relojes volverán a atrasarse una hora para recuperar el horario de invierno. Se producirá del sábado 24 al domingo 25 de octubre, momento en el que a las 3:00 volverán a ser las 2:00, lo que les permitirá a algunas personas dormir más, y a otros aprovechar más la noche.

Un cambio que sigue generando debate

Aunque este sistema lleva décadas aplicándose en Europa, su continuidad sigue siendo un gran objeto de debate. En los últimos años se ha planteado la posibilidad de eliminar los cambios de hora y mantener un horario fijo durante todo el año.

Pero por ahora, mientras no se adopte una decisión definitiva, las personas deberán seguir adelantando y atrasando sus relojes dos veces al año. Y además este año coincide con el Domingo de Ramos, lo que hará que sea una noche más corta de lo habitual.