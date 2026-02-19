El ex jefe de la Policía acusado de violar a una agente contrata a los abogados de Topuria

José Ángel González Jiménez, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional acusado de violar a una agente, contrata al despacho Fuster Fabra, abogados que libraron a Ilia Topuria de su denuncia de malos tratos tras retirarla la víctima en tiempo récord después de llegar a un acuerdo de divorcio. En concreto, serán los prestigiosos penalistas Ignacio Fuster Fabra y José Carlos Velasco los que asuman la defensa del ex DAO.

Fuster Fabra ha ejercido la defensa histórica de casos que afectaban al Ministerio del Interior, a Defensa, Policía Nacional, Guardia Civil y CNI. Muy conocidos dentro de los círculos policiales, son el despacho de abogados más condecorado por la Guardia Civil, Defensa y el Cuerpo Nacional de Policía. Los abogados que ha escogido el ya ex DAO, además, tienen experiencia en la defensa de policías.

Su cartera de clientes también se extiende a políticos como Esperanza Aguirre, Albert Rivera o el ex subsecretario de Defensa Alejo de la Torre.

Su labor en los tribunales llegó a llevar la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y representaron a agentes heridos durante el procés en procedimientos judiciales como Tsunami Democratic y los CDR que se instruyeron en la Audiencia Nacional.

El ex DAO también ha elegido al despacho de referencia para las víctimas de terrorismo. Ignacio Fuster Fabra también fue abogado de los padres del colegio Highlands ante el cura imputado por agresión sexual que dimitió del cargo en cuanto empezó a estudiarse la denuncia en los tribunales.

José Ángel González Jiménez se personará así el próximo mes de marzo ante el juez con unos abogados que tratarán de defender su inocencia. En declaraciones a OKDIARIO, el ex DAO aseguró que «estaba hundido y que había conocido la denuncia por la prensa». Asegura que, en cuanto lo supo, renunció por escrito a su cargo para no ensuciar el buen nombre de la Policía.

El abogado de la presunta víctima del ex DAO le acusa de cuatro delitos: agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El juez ha admitido a trámite su querella.