El despacho Fuster-Fabra Abogados, en colaboración con el Centro de Estudios Garrigues, anuncia el lanzamiento de su nuevo Máster Executive en Derecho de Familia, dirigido por Pilar Vilella Llop y Leire Ecenarro, socia del área de Familia en Fuster-Fabra Abogados. El programa ofrece formación avanzada, práctica y transversal, diseñada para que los participantes puedan afrontar con solvencia los retos que plantea el Derecho de Familia en nuestra sociedad.

Entre los contenidos destacan la custodia, régimen de visitas, pensiones, mediación familiar y protección de menores, siempre con una perspectiva centrada en la persona y la familia.

«Este Máster Executive permite a los juristas desarrollar competencias técnicas y humanas, combinando excelencia académica con experiencia profesional real», explica Leire Ecenarro. En un contexto social marcado por la diversidad de modelos familiares, el aumento de conflictos de convivencia y la necesidad de protección de menores, el Derecho de Familia se ha consolidado como una disciplina esencial para garantizar soluciones jurídicas eficaces y humanas.

Este programa representa una oportunidad para profundizar en la materia, fortalecer la práctica profesional y ampliar la perspectiva académica de los participantes. Las inscripciones ya están abiertas, y el programa está diseñado para conectar a los participantes con una red de profesionales comprometidos con un Derecho más cercano, humano y transformador.

El programa combina rigor académico y enfoque práctico, ofreciendo una formación avanzada para afrontar con solvencia los retos del Derecho de Familia actual.