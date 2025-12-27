Carolina Marín deja las redes sociales tras «colapsar» por las críticas y acoso que recibe en las redes sociales. La jugadora de bádminton, leyenda del deporte español, ha dicho basta tras una serie de mensajes que le afectan en su día a día. Marín pone así tierra de por medio con las siempre peligrosas redes sociales, que tienen sus ventajas, pero también inconvenientes con el acoso.

«Os quería dar las gracias a todos por el cariño constante que me habéis mandado todo el año, el apoyo, la empatía. Y tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo la reacción que habéis tenido respecto al último vídeo que subí. Yo creo que es importante también mostrar un poquito a veces esa parte que queremos esconder», ha dicho Marín en su «último» mensaje grabado de este 2025.

«La sociedad también pasa por muchas de esas situaciones», ha añadido la campeona de bádminton. «Y yo he recibido muchísimo apoyo. Yo había hecho algo de forma natural, simplemente por expresar y por abrirme con todos vosotros, y lo que he recibido ha sido muy bonito y muy grande», ha señalado la deportista onubense.

Carolina Marín ha reconocido que ha «colapsado» y, por tanto, «va siendo hora de pensar en una misma para reflexionar de verdad sobre muchas cosas». «Así que una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales», ha añadido la deportista onubense.

«Necesito de verdad aislarme un poco de las redes sociales, pensar en mí. Tengo que decir que no estoy en mi mejor momento. Quiero ser feliz y para eso tengo que encontrar la felicidad en muchas cosas. Os quería dar las gracias a todos por entenderme, por apoyarme. Espero que tengáis un maravilloso cierre de año y sobre todo un maravilloso comienzo de año. Así que nada, gracias a todos por seguir escuchándome», ha concluido Carolina Marín.