Tomaticket, una de las principales plataformas de venta de entradas en el mundo hispanohablante, da un nuevo paso en su estrategia de expansión con la adquisición de Entrees, reconocida por su trayectoria en la distribución de entradas para eventos culturales, deportivos y de entretenimiento. La operación ha sido asesorada legalmente por Fuster-Fabra Abogados, que ha acompañado al cliente en todo el proceso, reforzando el liderazgo de Tomaticket en el mercado del ticketing español y abriendo nuevas oportunidades para promotores y usuarios.

Los socios de Fuster Fabra Abogados en Canarias Sergio Aguilar y Kevin Miguel Hernández se encargaron de la due diligence y revisión documental, la elaboración de documentos mercantiles, incluyendo acuerdos de juntas generales, la redacción de los contratos de la operación y la gestión integral de la documentación para la firma notarial, asegurando el correcto desarrollo de toda la transacción.

Gracias a esta operación, Tomaticket amplía significativamente su red de distribución, permitiendo a los eventos alcanzar un público más amplio.

La transición entre ambas plataformas se realizará de forma progresiva en los próximos meses, asegurando que los usuarios de Entrees.es disfruten de una experiencia enriquecida, con más funcionalidades, una oferta más amplia de eventos y el mismo trato cercano y personalizado.

Con esta adquisición, Tomaticket consolida su liderazgo en el mercado del ticketing en español, fortaleciendo su misión de hacer que descubrir, compartir y vivir eventos sea cada vez más fácil, accesible y emocionante.