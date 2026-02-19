Ayuso desafía a Vox: «Madrid no es un lugar de paletos, como pretenden con su rechazo a ‘los de fuera’»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desafiado este jueves a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, señalando que lo que Vox quiere con su rechazo a la inmigración es «fabricar una barriada paleta y eso no es la Comunidad de Madrid».

«Lo que no es la Comunidad de Madrid es un lugar de paletos como ustedes pretenden con ‘los de fuera’», ha dicho Ayuso, explicando que Madrid siempre ha sido «un cruce de caminos» donde los ciudadanos de fuera que han venido han sido «acogidos con los mismos derechos constitucionales».

Ayuso también ha recalcado que las personas migrantes son «acogidas por los mismos derechos constitucionales y en cumplimiento siempre de la ley». Además, ha añadido que son personas que «cuando hay que donar sangre, cuando hay que ir a manifestaciones, cuando hay una guerra, un atentado, también están».

«Lo que no es la Comunidad de Madrid es un lugar de paletos, como ustedes pretenden con lo de ‘los de fuera’», ha apostillado de nuevo. Díaz Ayuso ha reprochado a Vox estar «contra todos los migrantes» mientras que desde el PP se quiere que «esté integrada, que sea próspera y que sea libre».

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que lo que el jefe del Ejecutivo pretende es promover «masiva e irregularmente» la inmigración para «provocar a Vox» frente a una Comunidad de Madrid que está «promoviendo la Hispanidad» con «600 millones de personas unidas por una religión, por una forma de ver la vida, por una cultura, por un idioma».

«Trabajamos para que Madrid, a pesar de los intentos de la ultraizquierda, siga siendo próspera y libre para los madrileños, para el resto de españoles y para todos aquellos que vienen aquí a vivir y a ser uno más. Eso es lo que ha sido toda la vida la Comunidad de Madrid, un cruce de caminos, no de pobreza, de tiranía, porque aquí no hay comunismo y tampoco hay lo que ustedes pretenden hacer con los inmigrantes», ha zanjado Ayuso.

Por su parte, Moniño ha respondido a Díaz Ayuso citando el ejemplo de «Fran y Bea», dos personas que no consiguen una vivienda social para, según la portavoz de Vox, ver cómo «pasan por delante» una lista de nombres extranjeros.

«También pasan por delante en las listas de espera en sanidad, en las listas de espera en la guardería, en las ayudas directas a la maternidad o al alquiler», ha subrayado mientras culpaba al PP y al PSOE por la situación actual de la vivienda.