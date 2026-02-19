Almeida destituye al jefe de la Policía Municipal tras verse inmerso en varias polémicas

El director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, ha sido cesado este jueves, tal y como ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Una decisión que se ha tomado porque «terminaba una etapa».

Pablo Enrique Rodríguez pasó por una baja de cuatro meses y medio después de que, circulando con un coche policial el día del gran apagón en abril de 2025, atropellara a una niña, motivo por el que la izquierda ha ido pidiendo insistentemente su dimisión.

«Procedemos a la renovación en el ámbito de la Policía Municipal de Madrid con el cese del actual director de la Policía Municipal y el nombramiento del nuevo director general, que es Antonio Domingo Ayuso», ha indicado la también vicealcaldesa.

Se trata de «una persona que está ya en el equipo del área de Seguridad y Emergencias como subdirector, dependiendo de la Coordinación de Seguridad y Emergencias».

Respecto a las motivaciones para el relevo, Sanz ha declarado que han entendido en el equipo «simplemente que terminaba una etapa y que debía comenzar una nueva etapa en la Policía Municipal de Madrid después de estos siete años donde se ha dado la vuelta como un calcetín a una Policía Municipal que se encontró absolutamente bajo mínimos con el número de efectivos».

«Hemos incrementado ya desde los 5.600 hasta los 6.300 y vamos a seguir incrementando en los próximos tiempos con nuevas infraestructuras, con mayores dotaciones de medios, con una modernización total y absoluta, pero entendemos que debemos abrir una nueva etapa», ha declarado.

Inma Sanz ha agradecido a Pablo Enrique Rodríguez «los servicios prestados por estos casi siete años que ha estado al frente de la Policía Municipal.

Oposiciones a la policía

Esta semana, el PSOE anunció que solicitaría explicaciones al Ayuntamiento en la próxima sesión municipal y que exigirá la dimisión o el cese del director general del Cuerpo, Pablo Enrique Rodríguez, tras conocerse nuevas presuntas irregularidades en el proceso selectivo de las oposiciones a la Policía Municipal de Madrid.

La polémica se centra en la nota de corte de la prueba psicotécnica, fijada en un 8,7 —la más alta en la historia de las oposiciones a la Policía Municipal— y que ha provocado decenas de impugnaciones entre los aspirantes. Más de 450 opositores han presentado alegaciones y varios de ellos ya han contactado con despachos de abogados ante la posibilidad de judicializar el proceso.

Tras ello, el hasta ahora director general de la Policía Municipal de Madrid, dio marcha atrás y suspendió el acto de toma de posesión de los 325 nuevos agentes previsto para el pasado 13 de febrero.

La decisión llega después de que un juzgado de lo contencioso-administrativo ordenara al Ayuntamiento que no adoptara medidas que pudieran contradecir una sentencia anterior favorable a varios aspirantes. El sindicato CPPM pidió la dimisión del director y la asociación APMU ha denunciado este nuevo escándalo en la Policía Municipal de Madrid.