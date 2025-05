La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha anunciado que se ha sustituido temporalmente al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, debido a una baja médica después de que el coche en el que viajaba el día del apagón golpease a una niña en el paseo de Extremadura de la capital de España. Temporalmente, el puesto de jefe de la Policía Municipal lo ocupará Jesús Gil, Coordinador General de Seguridad.

La política del PP ha asegurado que «puede parecer que los cargos políticos y públicos son superpersonas, pero son de carne y hueso y sufren». La representante del consistorio madrileño ha respondido de esta forma a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de la capital. En todo caso, ha aclarado que tiene «una trayectoria que avala a una persona más que preparada para el cargo».

Rodríguez presentó su baja médica este miércoles apenas unos días después de que se hiciera público el caso. El atestado, fechado en el día posterior, el pasado martes, 29 de abril, refleja que la menor de edad sufrió heridas a consecuencia de una caída, no por un atropello durante el accidente en el que se vio involucrado un coche de policía local. En ese texto había varios testigos presenciales que decían que la niña cayó al suelo antes de que la golpease el coche. Así se recogía en un comunicado que el Ayuntamiento difundió este miércoles.

Requería una comunicación «directa»

El director general de la Policía Municipal se reunió con el equipo de Gobierno más tarde ese mismo día. Sin embargo, no se comunicó nada en ese momento. «No se les oculta que entendemos que esa comunicación se debía haber producido de forma directa por el director general», ha manifestado la vicealcaldesa de Madrid.

Sin embargo, ha aclarado que, teniendo en cuenta el parte de Samur, sólo había sufrido «contusiones leves y no entendió que tuviera la relevancia que luego tuvieron». «Y el hecho de no haber trasladado esa información es por haber entendido que no era un incidente que fuera a mayores», ha ahondado.

«En estos momentos el director general está de baja médica y hablaremos con él lógicamente a la vuelta de su baja», ha apostillado Sanz. «Respetemos ese proceso», ha asegurado. «Son días complicados para la familia de la menor, que lógicamente lo está pasando mal, pero les puedo asegurar que tampoco están siendo días fáciles para el alto cargo del Ayuntamiento de Madrid», ha recalcado.