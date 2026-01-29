La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presumió este miércoles de que el Gobierno mantiene su apuesta de «todo al verde» el mismo día en que Red Eléctrica tuvo que dejar sin luz a buena parte de la industria española para evitar otro apagón, como informó OKDIARIO.

Este conato de apagón se produjo por un parón inesperado de la energía eólica (debido al colapso de varios parques por las fuertes rachas de viento durante la noche). Y, de nuevo, Red Eléctrica confiaba en exceso en este tipo de generación renovable para cubrir la demanda de electricidad, por lo que su ausencia repentina dejó sin respaldo a la red.

Esta fuerte e inesperada caída de la producción obligó a Red Eléctrica a aplicar un protocolo de emergencia consistente en desconectar a los grandes consumidores (básicamente industriales) para poder casar la demanda con esa menor oferta y evitar que la red colapsara y se produjera otro apagón. Algo que habría podido resultar catastrófico con la nevada que colapsó ayer por la mañana a Madrid y buena parte del Norte de España.

Ajena a estos acontecimientos, Aagesen reafirmó la apuesta del Gobierno de introducir un exceso de renovables en el mix de generación eléctrica («todo al verde»), a pesar de que dicho exceso fue la causa del gran apagón del 28 de abril, como ha reconocido el informe de Entso-e (la patronal europea de redes eléctricas).

«Es un momento de tomar decisiones y aquí lo tenemos muy claro. Vamos a seguir apostando por la agenda verde, porque la agenda verde es el camino. Es un camino para alcanzar un buen crecimiento. Ese crecimiento que es innovador, inclusivo, sostenible, que es resiliente. Ese crecimiento que responde también a esa amenaza, ese gran reto que es el cambio climático. Un camino de reindustrialización y un camino que es una clara apuesta por competitividad, por seguridad y por autonomía», explicó la ministra en unas jornadas sobre el hidrógeno organizadas por Enagás.

El conato de apagón

El incidente del miércoles tuvo lugar entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando se produjo una caída en la producción eléctrica de unos 5.000 MW, casi un 15% de la potencia estimada a esa hora, según las fuentes consultadas.

Este desplome, que no estaba contemplado en los planes diarios que elabora Red Eléctrica, le obligó a poner en marcha un protocolo de emergencia que consiste en conectar de la red a varios grandes consumidores (básicamente industrias), que se quedaron sin luz. De esta forma, se pudo igualar de nuevo la oferta a la demanda y evitar un nuevo apagón.

Por definición, en todo momento la oferta y la demanda eléctricas deben ser iguales. Por eso, Red Eléctrica subasta en cada hora la energía que estima que se va a consumir, y posteriormente realiza ajustes intradiarios para mantener ese equilibrio de forma constante. Por eso, una caída tan fuerte e inesperada de la producción requiere tomar medidas drásticas de forma urgente, como la citada desconexión de los grandes consumidores.