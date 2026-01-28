La nevada que ha colapsado Madrid y parte del Norte de España este miércoles por la mañana ha podido verse agravada por un nuevo apagón general en toda España: Red Eléctrica ha tenido que desconectar de urgencia a varios grandes consumidores de electricidad por la insuficiencia de la generación en ese momento, algo que achaca al parón de la energía eólica, según fuentes conocedoras de la situación.

El incidente se produjo entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando se produjo una caída en la producción eléctrica de unos 5.000 MW, casi un 15% de la potencia estimada a esa hora, según las fuentes consultadas.

Este desplome, que no estaba contemplado en los planes diarios que elabora Red Eléctrica, le ha obligado a poner en marcha un protocolo de emergencia que consiste en conectar de la red a varios grandes consumidores (básicamente industrias), que se han quedado sin luz. De esta forma, se ha podido igualar de nuevo la oferta a la demanda y evitar un nuevo apagón.

Por definición, en todo momento la oferta y la demanda eléctricas deben ser iguales. Por eso, Red Eléctrica subasta en cada hora la energía que estima que se va a consumir, y posteriormente realiza ajustes intradiarios para mantener ese equilibrio de forma constante. Por eso, una caída tan fuerte e inesperada de la producción requiere tomar medidas drásticas de forma urgente, como la citada desconexión de los grandes consumidores.

En el caso de este miércoles, esta caída se ha debido a un parón de la generación eólica porque el exceso de viento durante la noche en muchos parques provocó su colapso y forzó su detención, siempre según las fuentes. Este parón no ha podido ser compensado por otras fuentes de generación cuya producción podía ser muy alta en ese momento, básicamente la hidráulica. Sí ha sido decisiva la aportación de las centrales de gas (ciclos combinados).

Este protocolo, conocido hasta ahora como interrumpibilidad y que ahora recibe el nombre de SRAD (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda), paga una retibución a las grandes industrias que están dispuestas a quedarse sin luz durante unas horas en situaciones de emergencia como la de este miércoles.