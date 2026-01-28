Una fuerte nevada colapsa Madrid: conductores atrapados y decenas de carreteras cortadas

Una fuerte y, para muchos, sorprendente nevada ha colapsado numerosos territorios de la Comunidad de Madrid este miércoles. La ciudad de Madrid también se ha visto afectada por las precipitaciones y el frío derivadas de la borrasca Kristin y desde primera hora, muchos conductores se encuentran atrapados en sus vehículos debido a los atascos y decenas de carreteras están cortadas como resultado de la nieve, con 101 afectadas.

Ya son necesarias cadenas en ocho carreteras de la Comunidad de Madrid, si bien a lo largo del día se espera tanto una subida de las temperaturas como el fin de las precipitaciones, por lo que no se prevé que se alargue demasiado esta situación en el tiempo. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha comunicado la activación de la situación operativa nivel 1 del plan de incidencias ante la nevada, que además de la región capitalina también asola a otros territorios de la Península Ibérica.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este miércoles de que está prohibido el paso a camiones en Madrid tanto en la A-6 como en la AP-6, en el entorno de Guadarrama, donde la nieve ha suma su mayor crecimiento a estas horas. La cota se sitúa en torno a los 900-1000 metros, afectando a la ciudad de Madrid, lo que ha derivado en atascos en las principales carreteras coincidiendo con la hora punta de entrada a los trabajos y a los colegios.

«Ante las fuertes nevadas les pedimos que dejen despejado el carril izquierdo, para facilitar los trabajos de los quitanieves», ha comunicado la DGT en los últimos minutos, como resultado de la nevada. Asimismo, el organismo público, dependiente del Ministerio del Interior, ha pedido el uso de cadenas o neumáticos de invierno en estas horas en la Comunidad de Madrid, en pro de extremar precauciones.

La AEMET vaticina que a lo largo de la mañana la cota de nieve subirá por encima de los 1.100 a 1.300 metros, y se espera que las temperaturas suban hasta los 9 grados a mediodía, saliendo incluso el sol, con nubes, en la capital de España.

Clases suspendidas en Madrid

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha indicado a los centros educativos de las localidades afectadas, entre las que se encuentran las de la Comunidad de Madrid, que deben valorar la situación de acceso a sus instalaciones, primando siempre la seguridad. No hay, por el momento, una orden global de suspensión de clases, aunque sí se debe extremar precauciones, sobre todo en la zona norte y oeste de la región.

Retrasos en metro, autobús y Cercanías

Debido al estado de las carreteras, se recomienda el uso de Metro de Madrid por delante de las líneas de autobús en la ciudad de Madrid, si bien se están produciendo retrasos en todas las líneas de transporte público de la capital y de otras localidades de la Comunidad.

El servicio de Cercanías de la Comunidad de Madrid está registrando retrasos en las líneas C8 y C10 por una incidencia que afecta a la señalización entre Las Matas y Torrelodones provocada por condiciones meteorológicas adversas.