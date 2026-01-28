La nieve ha teñido la Comunidad de Madrid en una jornada de miércoles marcada por el frío y las precipitaciones que han derivado en imágenes para nada habituales en la región. La ciudad de Madrid ha visto caer nieve en unas cantidades que no se veían, posiblemente, desde la tormenta Filomena y numerosos usuarios de las redes sociales, así como agencias y particulares, han compartido impactantes vídeos e imágenes que demuestran la importancia de la nevada.

Además de Madrid, otras comunidades autónomas se han visto afectadas por la nieve en lo que respecta a la borrasca Kristin, si bien expertos apuntan a la interacción con la borrasca Joseph, provocando lo que se conoce como el efecto Fujiwhara. En la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, mientras que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho lo propio con la situación operativa nivel 1 del plan de incidencias ante la nevada.

Los vídeos de la nieve en Madrid se han ido sucediendo, tanto por parte de medios oficiales, como el Ministerio de Transportes o la Dirección General de Tráfico (DGT), así como del Gobierno madrileño, y también en las redes sociales, donde usuarios han compartido imágenes desde las carreteras, con atascos y carreteras cortadas.

Avisos por la nieve en Madrid

Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid han mandado respectivos avisos sobre esta situación de alerta debido a la tormenta de nieve en la capital y en numerosos territorios de la región, sobre todo los de cotas superiores a 1.000 metros.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha indicado a los directores de centros educativos de la Comunidad de Madrid que deben valorar la situación de acceso a las instalaciones, de manera que prime la seguridad de alumnos y trabajadores de los colegios, universidades e institutos.

📢❄️🔴Ante las fuertes nevadas les pedimos que dejen despejado el carril izquierdo, para facilitar los trabajos de los quitanieves. ⚠️No olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno. pic.twitter.com/3SXjoBP81Q — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026

Todos los territorios afectados

Además de la Comunidad de Madrid, otros territorios de la Península Ibérica están afectados por la tormenta de nieve derivada de la borrasca Kristin y la borrasca Joseph. La red principal de carreteras registra especiales dificultades en Castilla y León, especialmente en Salamanca, Zamora y Ávila, en Extremadura en la provincia de Cáceres.

Estas son las carreteras cortadas hasta la fecha (en actualización).