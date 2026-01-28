Última hora del tiempo en España hoy, en directo | La borrasca Kristin, estado de las carreteras y avisos de la AEMET

Toda España ha amanecido este miércoles, 28 de enero, en alerta por la llegada de la borrasca Kristin, que está empezando a dejar importantes lluvias y nevadas en cotas bajas. En Andalucía el temporal ha dejado una mujer fallecida en Málaga tras la caída de una palmera y han suspendido las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz. En esta última provincia, de hecho, han tenido que desalojar a 250 personas de sus casas en San Roque por la crecida del río. Hasta la medianoche, en Andalucía se tuvieron que atender más de 800 incidencias.

Una situación similar están viviendo en Extremadura, donde Kristin ha impactado de lleno dejando vientos de más de 100 kilómetros por hora y abundantes lluvias. En la Comunidad de Madrid el temporal se ha dejado sentir en forma de nevadas copiosas a cotas muy bajas.