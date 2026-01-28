Última hora del tiempo en España hoy, en directo | La borrasca Kristin, estado de las carreteras y avisos de la AEMET
La AEMET pone el grito en el cielo por el bajón de la cota de nieve en España y avisa: «Nevadas significativas»
Las clases se han suspendido en varios colegios de Madrid y Andalucía
Toda España ha amanecido este miércoles, 28 de enero, en alerta por la llegada de la borrasca Kristin, que está empezando a dejar importantes lluvias y nevadas en cotas bajas. En Andalucía el temporal ha dejado una mujer fallecida en Málaga tras la caída de una palmera y han suspendido las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz. En esta última provincia, de hecho, han tenido que desalojar a 250 personas de sus casas en San Roque por la crecida del río. Hasta la medianoche, en Andalucía se tuvieron que atender más de 800 incidencias.
Una situación similar están viviendo en Extremadura, donde Kristin ha impactado de lleno dejando vientos de más de 100 kilómetros por hora y abundantes lluvias. En la Comunidad de Madrid el temporal se ha dejado sentir en forma de nevadas copiosas a cotas muy bajas.
Suspendidas las clases en varios colegios de Madrid y Andalucía
Varios colegios de la Comunidad de Madrid y Andalucía han suspendido las clases ante el temporal Kristin, que está dejando nevadas en cotas muy bajas y fuertes lluvias y rachas de viento.
Nivel amarillo en estas zonas
Por viento, se activarán los avisos de nivel amarillo en Huelva, Teruel, Zaragoza, Baleares (Menorca), Soria, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, Madrid (sierra, metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste), Murcia (altiplano, Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón) y Castellón.
Avisos en estas zonas de España
La nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (sierra, metropolitana y Henares), Navarra (centro y pirineo), La Rioja (ibérica). Además, se elevará a nivel naranja (importante) en Burgos, León, Palencia y Zamora.
Las clases se han suspendido en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos.