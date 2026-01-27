La AEMET activa las alarmas y pide que nos preparemos porque no se salva ninguna parte de España

Activa las alarmas la AEMET y pide que nos preparemos porque no se salva ninguna parte de España, será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio importante. Estamos a merced de una serie de situaciones que nos afectarán de lleno y que pueden afectarnos de lleno. El tiempo se convierte en protagonista cuando lo que necesitamos es empezar a visualizar determinados cambios que pueden ser claves para todos. Las alertas de estos expertos están puestas en fenómenos que, aunque, son comunes en esta época del año, llegan con mucha fuerza.

Estamos teniendo un invierno que nos está dejando unos registros que son realmente espectaculares en muchos sentidos. Tocará empezar a ver llegar algunos cambios que serán los que nos afectarán de lleno, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser la que nos marcará muy de cerca y puede acabar siendo la que nos golpeará con más fuerza que nunca. Es momento de conocer un poco más, qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas.

No se salva ninguna parte de España

La situación se complica por momentos y nos aleja de lo que esperaríamos, parece que llega una nueva borrasca con nombre propio después del paso de Ingrid. Un mal tiempo que se multiplica y que parece que sigue llegando con mucha fuerza en estos días que tenemos por delante.

Estaremos muy pendientes de determinados cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días en los que el día empieza a alargarse, aunque con el cielo cubierto de nubes no podemos ver estos minutos de más que tanta falta nos hacen.

Parece que la oscuridad nos acompaña en unas jornadas en las que la previsión del tiempo no nos trae buenas noticias. Es hora de conocer un poco más qué es lo que nos está esperando en unos días en los que los fenómenos que nos van visitando pueden acabar de darnos ciertas novedades importantes.

Ninguna parte de España se salva y puede activar las alertas en casi todo el territorio, una borrasca Joseph que apunta maneras y ya empieza a causar estragos. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET, tocará prepararse para lo peor.

Las alarmas de la AEMET se activan en estas zonas

Estas zonas de España se preparan para recibir las alarmas de la AEMET que realmente pueden cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden afectarnos más de lo que esperaríamos. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser clave para todos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se espera que la Península siga bajo una intensa circulación atlántica con una borrasca sobre las islas británicas. Este día se espera que un frente frío cruce la Península de noroeste a sureste, dejando cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, que en el extremo oriental y Baleares serán más débiles o no se producirán. Aunque las precipitaciones serán abundantes en prácticamente todo el territorio, los mayores acumulados se producirán en Galicia, sierras Béticas, oeste del Sistema Central y en zonas de Andalucía, donde pueden ser fuertes. Es posible que en los litorales del norte y localmente en Andalucía puedan ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño a partir del paso del frente. Con la entrada del aire frío se desplomará la cota de nieve, de estar por encima de 2000m a 500/900m en el noroeste y en el resto a 900/1400m, con lo que las nevadas se irán extendiendo desde Galicia por la mañana hasta llegar a las sierras del sureste al final del día, dejando los mayores acumulados en la Cantábrica y Pirineos. Poco nuboso en Canarias. Nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente. Temperaturas máximas en descenso, ligeros en el oeste, más acusados hacia el este donde pueden ser puntualmente notables. No se descartan leves ascensos en el noroeste. Mínimas en descenso, que se darán al final del día en Galicia, Cantábrico, mesetas y tercio sur. En Canarias, ligeros ascensos. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes con acumulados notables en Galicia de madrugada, en el oeste del sistema central y en las sierras béticas. Precipitaciones fuertes en zonas de Andalucía al paso de un frente. Viento fuerte con rachas muy fuertes localizadas, prácticamente en toda la Península y Baleares excepto en el nordeste. Viento de componente oeste y sur. Será moderado en el interior, más intenso en los litorales, de moderado a fuerte y con rachas muy fuertes en todas las costas. En el interior, rachas muy fuertes localizadas prácticamente en toda la Península y Baleares excepto en el nordeste; menos viento en el Ebro y en los litorales del este y Cantábrico oriental. En Canarias, viento de flojo a moderado del oeste».