La Comunidad de Madrid afronta este lunes, 26 de enero, con un tiempo claramente invernal, dominado por la nubosidad abundante, lluvias débiles intermitentes y temperaturas contenidas. Será una jornada gris en la que el paraguas resultará imprescindible, especialmente a partir de media mañana y durante las últimas horas del día.

Cielos nubosos en Madrid

Según la previsión de la AEMET, la mañana comenzará con cielos muy cubiertos, y lejos de mejorar, el panorama se mantendrá cerrado durante el resto de la jornada. Las precipitaciones no serán intensas, pero sí persistentes, con dos momentos algo más destacados: uno hacia el final de la mañana y otro ya entrada la noche. Estas lluvias, aunque moderadas, pueden complicar los desplazamientos y limitar los planes al aire libre.

En el apartado térmico, se esperan pocos cambios respecto a días anteriores. En Madrid, las máximas rondarán los 12 ºC y las mínimas bajarán hasta los 4 ºC, con una sensación térmica más baja, especialmente a primeras horas. El viento soplará flojo del suroeste, sin rachas relevantes, pero suficiente para aumentar la sensación de frío.

Martes y miércoles, temperaturas similares

El martes seguirá una evolución similar. La jornada arrancará con lluvias desde la madrugada hasta el mediodía, acompañadas de cielos encapotados. A partir de esa hora, la nubosidad podría abrirse ligeramente, aunque sin una estabilización clara. Durante la tarde existe la posibilidad de tormentas aisladas, un fenómeno irregular que podría aparecer de forma puntual. Las temperaturas se mantendrán estables, con valores muy parecidos a los del lunes.

De cara al miércoles, el tiempo tenderá a empeorar ligeramente en lo térmico. Se esperan precipitaciones repartidas a lo largo del día y un descenso notable de las temperaturas máximas, que podrían quedarse en torno a los 7 ºC, mientras que las mínimas apenas variarán. El viento cambiará a componente sur, aunque seguirá siendo flojo.

El tiempo en algunos municipios de la Comunidad de Madrid

En los municipios del entorno, el escenario será prácticamente calcado. En Las Rozas se prevén cielos cubiertos con lluvias débiles en distintos momentos del día y temperaturas que oscilarán entre 2 ºC y 10 ºC. En Brunete, el lunes también se presentará pasado por agua, con precipitaciones ligeras continuas y un ambiente frío, con mínimas de 3 ºC y máximas de 11 ºC.