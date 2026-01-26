Lo que llega a Madrid no es normal: AEMET adelanta un cambio poco habitual que llega en las próximas horas

La AEMET adelanta un cambio poco habitual que llega en las próximas horas, lo que llega a Madrid no es normal. Lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en lo que realmente puede acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo clave. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa, en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué puede esperarnos en estos días en los que el tiempo cobrará especial protagonismo.

Este invierno nos está alejando de lo que sería habitual en esta época del año en el que el frío y los fenómenos como el que podemos empezar a tener en estos días. Parece que el tiempo en el corazón de España puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Los mapas del tiempo nos dejarán en estos días en los que las alertas pueden ser claves. Por lo que, tocará estar pendientes de una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

No es normal lo que llega a Madrid

Madrid se convierte en el centro de esta advertencia que tenemos por delante. Por lo que, estaremos muy pendientes por lo que en realidad lo que puede pasar es lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Es importante estar pendientes de estos mapas del tiempo en lo que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos de invierno. En esta recta final de un mes de enero en el que hemos tenido un poco de todo, con ciertos detalles que serán esenciales.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar la semana con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales. Es momento de establecer algunos cambios que, sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar de forma intensa.

Madrid será una de las partes de nuestro país que se verá afectada por una situación que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado, en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia respecto a un finde semana en la que la borrasca Ingrid ha sido protagonista.

Llega un cambio poco habitual que adelanta la AEMET

La AEMET lanza un aviso importante, llega un cambio poco habitual que se adelanta en el tiempo y puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros por la tarde. Probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en la Sierra que, por la mañana, también podrían producirse en otras zonas bajas del centro de la Comunidad. Precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes e intensas en la Sierra y, por la mañana, en el sureste. Cota de nieve en ascenso de 1000 – 1100 a 1400 – 1500 metros en la Sierra. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas altas de la Sierra. Vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes durante la tarde y rachas muy fuertes en zonas altas de la Sierra». Las alertas estarán activadas: «Rachas de viento muy fuertes en zonas altas la Sierra».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica. Aunque por la mañana se esperen menos precipitaciones en el centro y este peninsular, se mantendrá nuboso. Desde las horas centrales, un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste y barrerá la Península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden afectar a toda la Península, excepto el arco mediterráneo y Baleares, donde no se esperan o de forma muy débil. Serán fuertes y persistentes, con acumulados notables en el noroeste, oeste del sistema central y con menor probabilidad en otras montañas. En Galicia se esperan, además de los mayores acumulados, un deshielo y que ocasionalmente vayan acompañadas de tormentas. La cota de nieve irá aumentando de oeste a este, pasando de 900/1100 m en el tercio norte y 1100/1500 m en el resto a quedar por encima de 2000 m. Sólo se esperan nevadas en el Pirineo, con acumulados significativos al principio, y en cumbres de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos poco nubosos. Nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente. Temperaturas máximas en ascenso generalizado, salvo en el Ebro, donde predominarán los descensos. Mínimas en ascenso, excepto en áreas puntuales del noroeste de Castilla y León y el Cantábrico; notables en amplias zonas de la mitad sur. Sin cambios significativos en Canarias. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte».