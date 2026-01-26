Asturias se prepara para un golpe de viento extremo: AEMET avisa de rachas muy fuertes y máximas disparadas

AEMET avisa de rachas muy fuertes y máximas disparadas, Asturias se prepara para un golpe de viento extremo. Es importante estar muy pendientes de todo lo que hay en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales. Un cambio en el que realmente todo puede acabar siendo clave, en estos días en los que realmente todo puede ser clave. Se prepara un golpe de viento extremo.

La AEMET avisa de rachas muy fuertes y máximas disparadas

Se prepara Asturias para un golpe de viento extremo

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Predominio de cielos nubosos. Probables chubascos, más frecuentes en las horas centrales y remitiendo al final. Cota de nieve sobre 1000-1200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado. Temperaturas máximas en ascenso ligero o sin cambios. Heladas débiles en la Cordillera, puntualmente moderadas en cotas altas. Viento del oeste, con intervalos de fuerte en el litoral y rachas muy fuertes a partir de horas centrales en zonas expuestas como algunos cabos». El viento fue uno de los elementos que se convertirá en esencial: «Rachas muy fuertes del oeste en zonas expuestas a esa componente en el litoral».

Para el resto de España la situación puede ser mucho peor: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, dejando paso la masa de origen ártico a una masa más cálida de origen atlántico. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos donde pordrían ser localmente fuertes, el Estrecho y las sierras béticas. Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En Baleares y litoral cantábrico se esperan algunas tormentas, sin descartar alguna granizada más probable en el archipiélago. La cota de nieve en ascenso, pasando de los 500/700 m a quedar por encima de 800/1000 m en el tercio oriental y de 600/800 m a 1000/1500 m en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur. Los mayores acumulados se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos.

Las temperaturas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, notable el ascenso de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se esperan cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña, moderadas en Pirineos, y de forma puntual en ambas mesetas».