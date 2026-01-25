AEMET pone a España en alerta: una ciclogénesis explosiva dispara las alarmas y pone en riesgo extremo a todo el país

Una ciclogénesis explosiva dispara las alarmas y pone en riesgo extremo a todo el país, la AEMET pone a España en alerta. Será el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Puede convertirse en la antesala de algo más, con la mirada puesta a algunos detalles que serán los que nos marcarán muy de cerca. Con la mirada puesta en este tipo de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días. Por lo que, tendremos que apostar claramente por este cambio de tendencia en España, llega un nuevo peligro que puede acabar siendo el que nos hará descubrir una serie de alarmas que ponen los pelos de punta. La AEMET no duda en poner España en alerta con ciertos detalles que pueden cambiarlo todo en estas próximas jornadas que pueden ser claves.

En alerta pone España la AEMET

Los mapas del tiempo no traen buenas noticias, lo que tenemos por delante es una nueva amenaza que puede acabar generando más de una sorpresa a la que enfrentarnos. Este invierno nos está dando una serie de peculiaridades que pueden acabar generando alguna que otra alerta.

Los expertos de la AEMET sin duda alguna deberán empezar a darnos algunos detalles que, sin duda alguna, puede acabar generando más de un problema. Es importante conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en unos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Un pequeño cambio en el tiempo puede generar un giro radical que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en estos cambios que tenemos por delante y que pueden convertirse en la antesala de una semana en la que tocará ver qué es lo que nos está esperando en este inicio de semana.

Uno de los peores fenómenos a los que nos podríamos enfrentar puede acabar siendo una realidad en estos días en los que cada detalle acabará siendo lo que nos obligará incluso a tomar medidas inesperadas en estos días que tenemos por delante.

Pone en riesgo en todo el país esta ciclogénesis explosiva

Todas las alarmas estarán activadas ante la llegada de una ciclogénesis explosiva, llega un importante cambio que traerá un elemento que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de conocer una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde el blog de El Tiempo: «Una ciclogénesis explosiva será el proceso que marcará el giro del tiempo en España tras varios días dominados por un intenso temporal mediterráneo. La situación ha cambiado hacia un patrón atlántico, con la Península ya bajo la influencia de una circulación muy activa procedente del Atlántico, responsable de un episodio de tiempo adverso generalizado. En este contexto, la borrasca Ingrid se perfila como la principal protagonista, profundizándose rápidamente al noroeste de la Península Ibérica y avanzando hacia las islas británicas, donde culminará su fase de intensificación».

Siguiendo con la misma explicación: «Se habla de ciclogénesis explosiva cuando una borrasca se intensifica de forma muy rápida, con una caída de presión muy acusada (de al menos 24 hPa) en menos de 24 horas. Este proceso suele estar asociado a la presencia de un potente chorro polar en altura, como el que afecta actualmente a nuestro entorno. En este caso, la borrasca Ingrid, en combinación con el anticiclón de las Azores, está generando un pasillo de vientos del noroeste que canaliza una masa de aire polar marítimo sobre la Península».

Las consecuencias de este fenómeno pueden ser terribles: «La entrada de esta masa fría provocará un descenso notable de las temperaturas durante el fin de semana. Como resultado, se esperan precipitaciones generalizadas y una cota de nieve en fuerte descenso, especialmente en el cuadrante noroccidental. A partir del domingo 25, a medida que Ingrid se vaya rellenando y alejando, el temporal marítimo tenderá a amainar progresivamente. La masa de aire polar comenzará a retirarse, con un ascenso gradual de la cota de nieve, salvo en el Pirineo, donde podría seguir nevando por encima de los 800 m hasta el final del día. Seguirá nevando en zonas bajas del interior de Galicia, en casi cualquier punto de la meseta Norte y en el centro peninsular, con riesgo de ventisca y una sensación térmica muy baja. En el Pirineo, la nieve aparecerá por encima de 800–1.000 m. En Baleares, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta, granizo pequeño y rachas muy fuertes».