La AEMET pone en alerta a Baleares y confirma: llega la borrasca Joseph con más viento, lluvias y tormentas. Con los coletazos aún de Ingrid haciendo estragos en las Islas, sobre todo en Ibiza y Formentera.

A partir de este martes, llega al archipiélago balear Joseph, con viento, precipitaciones, incluso en forma de granizo, tormentas y oleaje. El viento seguirá soplando fuerte del oeste y noroeste con rachas de 70 a 80 km/h en general y de más de 100 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo por la tarde a moderado de componente oeste.

Esto obligará a la AEMET a activar nuevos avisos por riesgo de viento en la Serra de Tramuntana y Sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera. Además, se activarán avisos por fenómenos costeros en LA Serra de Tramuntana, sur y levante de Mallorca, Menorca y Pitiusas.

26/01 11:36 AVISOS HOY Y MAÑANA | Illes Balears: costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Las temperaturas se mantendrán en ascenso, con máximas oscilando entre 15ºC y 18ºC y mínimas, entre 8ºC y 12ºC.

El día más complicado por el paso de la borrasca Joseph será el miércoles, cuando se prevé cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos a partir de la tarde. Durante las horas centrales, se esperan lluvias generalizadas, ocasionalmente fuertes. Además, el viento seguirá soplando fuerte con rachas de 90 km/h en general y de 120 km/h en cumbres y cabos. En cuanto a las temperaturas, se prevé una caída de los termómetros, con máximas entre 14ºC y 16ºC y mínimas, entre 6ºC y 10ºC.

Para el jueves, se mantiene la previsión de cielos cubiertos, aún con alguna posibilidad de precipitaciones, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. La fuerza del viento, en esta ocasión del oeste, descenderá a moderado, con algún intervalo de fuerte. Y, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. No obstante, las diurnas subirán hasta alcanzar entre 15ºC y 17ºC y las mínimas descenderán, situándose en torno a 4ºC y 9ºC.

El viernes, la jornada amanecerá con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional. A partir de la tarde, se espera sin embargo predominio de cielos poco nubosos. El viento en esta ocasión del oeste soplará moderado con intervalos de fuerte. Y las temperaturas remontan. Las máximas alcanzarán valores de entre 16ºC y 18ºC y las mínimas, de en torno a 6ºC y 11ºC.

El sábado, de nuevo marcado por la lluvia y el viento

De cara al fin de semana, y con toda la prudencia, debido a que aún quedan días por delante, la previsión de la AEMET es que el sábado sea un día de nuevo marcado por el viento y la lluvia en las Baleares; mientras el domingo se espera que la jornada sea menos adversa, con menos viento, subida de temperaturas y sin lluvia.

En definitiva desde la delegación balear de la AEMET se prevén días marcados por una nueva borrasca, tras el paso de Ingrid que ha dejado datos reseñables como que si el promedio de lluvias en enero en Baleares es de 57 l/m2, en los últimos siete días se han registrado 70 l/m2 en Mallorca, 52 l/m2 en Menorca y 67 l/m2 en Ibiza.