Todas las carreteras cortadas hoy en España por las fuertes nevadas y lluvias

España ha amanecido sorprendida por el temporal derivado de la borrasca Kristin, que está dejando intensas lluvias en toda la Península y una fuerte nevada en la Comunidad de Madrid, precipitaciones que han obligado a cortar carreteras. De hecho, desde primera hora de la mañana hay conductores atrapados en sus vehículos por los atascos: las copiosas nevadas se están registrando a cotas muy bajas y están dejando impactantes escenas.

La Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa nivel 1 del plan de incidencias por las nevadas, mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho lo propio con el Plan de Inclemencias Invernales en situación operativo 0.

Carreteras cortadas

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha prohibido el paso de camiones en el entorno de Guadarrama, tanto en la A-6 como en la AP-6. En algunas carreteras se está instando a despejar los carriles izquierdos, y se ha recordado a todos los usuarios la conveniencia del uso de cadenas o neumáticos de invierno. Hay conductores que han optado por dejar el coche ladeado en la A-6 -ya reabierta- para desplazarse caminando.

Éstas son las carreteras cortadas:

Madrid: AP-6

Asturias: LN-8 del km 10 al 28

Orense: OU-1107 del km 2 al 4,3

Cáceres: CC-146 del km 3,4 al 3,9 y CC-437 del 0 al 10,6

Cádiz: A-2075 km 2,4

Badajoz: BA-074 km 3,1

León: LE-5705 del km 1 al 2,5

Huesca: A-139 del km 65 al 72

Zaragoza: ZP-5404 km 7

Teruel: A-226 del km 21 al 27 y la TE-68 del 0 al 8

La DGT está actualizando constantemente el estado de las carreteras, que puede consultar cualquier ciudadano aquí.

Previsiblemente, la cota de nieve subirá a lo largo del día, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El transporte público también está registrando retrasos, debido a la necesidad de ralentizar la velocidad por la nieve acumulada, el agua y el hielo.

También a los peatones se les está pidiendo precaución por el asfalto resbaladizo que está dejando el temporal. Además, dado que no es usual ver una nevada de esta dimensión en el centro de Madrid, muchos ciudadanos han sido precavidos, aun con el recuerdo de Filomena (2021) en mente.

La situación también se ha complicado en Extremadura, donde Kristin ha desatado vientos de más de 100 kilómetros por hora y lluvias abundantes -situación similar a la que se está viviendo en Galicia-, y se ha enviado el aviso de Es-alert a la población. Incluso hay ciudadanos que han reportado cortes telefónicos a consecuencia del temporal.

En Andalucía una mujer ha muerto golpeada por una palmera que ha caído por el temporal, y en Cádiz han desalojado a 250 personas (en San Roque) por la crecida del río. Kristin es la sexta borrasca de gran impacto registrada en enero, tras Goretti, Harry, Ingrid, Chandra y Joseph.