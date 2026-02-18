El Gobierno de Ayuso dice que la Ley de Universidades se va a modificar: «Queremos dar estabilidad»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid modificará la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha señalado que «no va a salir como tal y como está redactada».

«Yo lo que le puedo decir es que la ley tal y como está redactada en este momento no va a salir. La prioridad del Gobierno es cerrar un modelo de financiación plurianual con las universidades, que les dé estabilidad y que, por tanto, puedan conocer y puedan hacer una planificación adecuada de los recursos», ha defendido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Así, el consejero ha recordado que son más de 1.200 millones con los que cuentan las universidades en los Presupuestos de este año y ha incidido en que la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ahondará en esta ley.

García Martín ha subrayado que Zarzalejo le dará «un impulso» a la Consejería para poder abordar «todos y cada uno de los proyectos que tiene», que «no son pocos».

Por su parte, la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, en una entrevista concedida a Europa Press, indicó este martes, tras la salida de Viciana, que los rectores consideraban oportuno empezar de cero con la LESUC, y que esta les proporcione «más ingresos».

Destitución en Universidades y en Educación Secundaria

Este miércoles, el Gobierno autonómico ha destituido a los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas; y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda.

Así lo ha informado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha agradecido a estos profesionales los servicios prestados.

La confirmación de estas destituciones se han producido después de que el pasado martes el portavoz del PP de Educación en la Asamblea, Pablo Posse, que dejó también su acta, lo adelantase desde la comisión del ramo donde trasladó un mensaje de agradecimiento.

Junto a él, vinculados a Antonio Castillo Algarra e incluidos en un grupo conocidos como Los Pocholos, dejaron también su escaño las portavoces populares de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.

A última hora del martes fue el propio Castillo Algarra, considerado el gurú de Emilio Viciana, el que comunicó su dimisión como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid después de la destitución del propio Viciana y las renuncias a sus escaños de tres diputados del PP.

Algarra ha argumentado que su baja se debe a «razones de coherencia política» y «por completo ajenas al Ballet».

Castillo Algarra también ha expresado su agradecimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien ha mantenido hasta ahora una relación cercana, por incluir en su programa la creación de este Ballet y confiarle la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento.

Asimismo, ha dedicado palabras de reconocimiento a Viciana y al actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, destacando su apoyo constante, la confianza depositada en él, así como sus consejos y amistad.