A partir de mañana (20/02) va a haber colas kilométricas en Lidl por el electrodoméstico ‘regalado’ que necesitas

Cada cierto tiempo aparece un electrodoméstico que, sin buscarlo, se convierte en el gran fichaje del mes. Y esta vez el protagonista viene de la mano de Lidl, ya que la cadena alemana vuelve a apostar por uno de esos productos que tanto gustan a quienes buscan utilidad, buen rendimiento y un precio difícil de encontrar en otros comercios. Y lo mejor es que el lanzamiento del que os queremos hablar ahora, coincide justo antes del fin de semana, un momento en el que muchos se animan a renovar pequeños aparatos de cocina. Toma nota porque mañana llega a tiendas el electrodoméstico de Lidl que está casi regalado y que es perfecto para hacer comidas y cenas rápidas y sin necesidad de gastar aceite.

El electrodoméstico no es otro que la freidora de aire Masterpro de 6 litros. Un nuevo lanzamiento que llega a tiendas este viernes 20 de febrero y que ya está disponible online. Su precio es lo que ha encendido todas las alertas porque pasa de 129,99 euros a 47,99 euros, un descuento que la coloca en la categoría de oportunidad real. Y no es precisamente un modelo básico. De hecho, viene equipada como muchas airfryers de gama media que suelen superar los 100 euros. Pero lo interesante es que esta freidora aparece en un momento en el que cada vez más hogares intentan cocinar con menos aceite y sin complicaciones. Y eso explica que haya tanta expectación ante su llegada a las tiendas. La propuesta combina capacidad, buena potencia y un panel digital intuitivo que facilita el uso incluso a quien se acerca por primera vez a este tipo de electrodomésticos.

Colas kilométricas en Lidl por el electrodoméstico ‘regalado’ que necesitas

Lidl ha apostado por un modelo de airfryer que tiene 6 litros de capacidad, suficiente para preparar raciones generosas de una sola vez. Esto la hace especialmente cómoda para familias o para quienes cocinan por adelantado. Funciona con tecnología de aire caliente de 360 grados, lo que permite que los alimentos queden crujientes por fuera sin necesidad de añadir aceite en exceso.

La potencia es de 1500 W, una cifra más que suficiente para alcanzar los 200 grados en pocos minutos. Además, la cesta y la rejilla vienen con revestimiento antiadherente, así que la limpieza es bastante sencilla. La base es antideslizante y el diseño, en acero inoxidable y negro, la hace visualmente más elegante que otros modelos económicos.

Programas automáticos para cocinar de todo

Una de las claves de este modelo es que viene con 8 programas preconfigurados para quienes no quieran complicarse: patatas fritas, muslos de pollo, filete, pescado, gambas, pizza, pastel y verduras. Solo hay que seleccionar el icono, ajustar si se desea y dejar que la freidora trabaje sola.

Para quienes prefieren controlar los tiempos manualmente, la airfryer que llega mañana a las tiendas de Lidl permite regular la temperatura entre 40 y 200 grados y elegir un tiempo de 1 a 90 minutos. Este rango tan amplio permite desde deshidratar fruta a baja temperatura hasta dorar carnes o gratinar verduras. La pantalla LED es táctil y muestra claramente la temperatura y el temporizador.

Además, incorpora tres funciones extra que la mayoría de modelos económicos no incluyen y que son la de precalentar, inicio diferido y mantener caliente. Todos los programas, excepto los de verduras y pasteles, incluyen un aviso para recordar el gesto de agitar la cesta, algo necesario para que se pueda lograr, sin demasiadas complicaciones, un acabado uniforme.

Por qué esta oferta está llamando tanto la atención

La rebaja de 129,99 euros a 47,99 euros es el primer motivo evidente para este nuevo electrodoméstico que arrasará en Lidl este fin de semana. Pero no es solo cuestión de precio. Este tipo de airfryer suele costar entre 80 y 120 euros en la mayoría de tiendas, dependiendo de la marca y la capacidad. Aquí hablamos de un modelo grande, con programas, con varias funciones avanzadas y con una potencia suficiente para cocinar prácticamente cualquier receta del día a día.

Su tamaño, 25,5 x 26 x 32 centímetros, encaja bien tanto en cocinas grandes como en encimeras pequeñas. Y quienes la han probado en versiones anteriores de la marca destacan la rapidez, la facilidad de uso y la buena textura que consiguen en platos como patatas, pollo o verduras asadas.

Disponibilidad: online y en tiendas desde el 20 de febrero

Si no puedes esperar a tener este electrodoméstico o piensas que se agotará nada más se ponga a la venta, debes saber que la freidora de aire Masterpro ya puede comprarse online, pero además estará disponible en tiendas físicas a partir de mañana viernes 20 de febrero. Este tipo de ofertas suele durar poco dado que los electrodomésticos rebajados de Lidl tienden a agotarse antes de lo previsto y más cuando el precio baja tan drásticamente. Corre entonces a por él o también, entra en la web de Lidl y haz clic para no dejarlo escapar.