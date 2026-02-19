La agente que denuncia la violación del ex DAO acepta recibir protección policial

Gemma Barroso, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa del cuerpo, ha contactado con la agente que denunció la agresión sexual del anterior DAO para ofrecerle protección policial. Según ha informado el Ministerio del Interior, la víctima ha aceptado esta protección policial ofrecida por la comisaria principal.

La denunciante es una agente de la Policía que desde julio de 2025 se encuentra de baja y que en enero pasado denunció en un juzgado de Madrid al entonces DAO, el comisario principal José Ángel González, por un presunto delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Tal y como ha informado OKDIARIO, Gemma Barroso recibió la denuncia por violación de la agente y no hizo nada hasta que este medio desveló en primicia el caso. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, asegura no haber sabido nada de la denuncia contra el que fuera máximo jefe uniformado de la Policía, José Ángel González Jiménez, hasta que saltó en la prensa, aunque la querellante le relató lo ocurrido a su superior jerárquica antes de que el escándalo fuera publicado.

Fuentes consultadas por este medio aseguran que Barroso «se quedó en shock» y no actuó de forma inmediata. No se tomaron medidas en Interior hasta que el escándalo saltó a la luz y González Jiménez no dimitió hasta última hora de la tarde, cuando lo ocurrido ya se había hecho público. Ahora, la nueva DAO ofrece protección policial a la víctima.

José Ángel Jiménez asegura en declaraciones exclusivas a este medio que está «hundido» y que es «inocente». El ex DAO de la Policía Nacional, que presentó su dimisión este martes tras conocerse una querella por agresión sexual y otros tres delitos de una funcionaria policial, asegura que se enteró de la querella por la prensa y que nadie se lo comunicó personalmente. Por tanto, según su relato, tampoco tuvo notificación alguna de la querella y de su citación.

La denuncia por agresión sexual

La denuncia de la víctima de este presunto delito de agresión sexual cometido por el DAO relata que esta agente se dio de baja en julio de 2025, tras recibir una llamada del comisario José Ángel González y mientras estaba en el despacho de quien ha asumido de forma interina el puesto de DAO, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso.

En el escrito de denuncia la víctima relata numerosas llamadas intimidatorias a raíz de la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025 y cita una, registrada tres meses después, el 24 de julio, en el que se menciona a Gemma Barroso en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.

Esta comisaria es quien ha asumido el puesto al frente de la Dirección Adjunta Operativa en aplicación de la Orden 859/2023, de 21 de julio, que establece el relevo en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la DAO, hasta que la Policía convoque formalmente esta plaza y sea resuelta por el Ministerio del Interior.